(Ne)střelec Roman v oku tornáda. Oceláři našli alternativu do přesilovek

Brilantní technik s vytříbeným citem pro hru a přihrávku. Gólový zabiják a vyloženě koncový hráč ovšem Miloš Roman nikdy nebyl. Jeho nová role a pozice v elitní třinecké přesilovce by to mohla změnit.

Z osmi sezonních gólů nasázel Miloš Roman pět z přesilovek. Právě poté, co ho trenéři poslali na pozici bumpera. Chcete-li, do oka přesilovkového tornáda.

První ocelářskou přesilovku od modré řídí obránce Jakub Jeřábek. Po levé ruce má Martina Růžičku, po pravé Andreje Nestrašila. Na brankovišti a těsně kolem brány operuje Daniel Voženílek. Ve středu je mezi nimi připravený Miloš Roman.

Když se zaměříte konkrétně na Romanovu hru v přesilovce, tak první věc, které si všimnete, jak hlavou kmitá ze strany na stranu. Pečlivě sleduje všechno dění kolem. Klíčovou pozornost u něj má pochopitelně hráč s pukem, jenže přehled si udržuje také o postavení soupeřů, jejich hokejek. A k tomu je třeba mít povědomí o pohybu spoluhráčů.

Důvod? Jakmile se rozjede secvičený vzorec, musí být okamžitě připravený v palebné pozici. Puk k němu může přijít hned z několika stran, navíc Růžička s Nestrašilem jsou schopní přihrávku narýsovat hodně nečekaně. Když se tak stane, je Romanův úkol jasný: z první napálit puk do brány.

„Je to hlavně o tom, jak zrovna hraje soupeř,“ poodkrývá zkušený matador Andrej Nestrašil. „Když v oslabení hraje takový ten diamant, hodně se to na prostředku otevírá. A to je Milošova pozice, odkud to na bránu pálit musí. Jsem rád i za něj, že mu to tam takhle napadalo.“

Čtyřiadvacetiletý Miloš Roman pro změnu chválí zkušené parťáky. „Všechno jsou to skvělí hráči, jsem rád za šanci, kterou vedle nich dostanu, do budoucna je to pro mě velká zkušenost,“ říkal slovenský reprezentant. „Když mě k nim trenéři pošlou, snažím se pomoci vybojovat puky, být na správném místě. Ve Vítkovicích mě Růža (Martin Růžička) dvakrát skvěle našel, ani to nebyla nějaká plánovaná akce, spíš improvizační.“

Že není extra střelec? Jen s úsměvem pokrčil rameny. „Někdy to padne, někdy ne. Zkusil jsem vystřelit, za góly z předbrankového prostoru jsme si šli. Takže je třeba se tam tlačit i dál. Jedno kdo, protože na konci je pro mě stejně nejdůležitější týmový výsledek.“

V roli bumpera v minulé sezoně zářil Marko Daňo. I díky tomu se také stal nejlepším střelcem základní části, nasázel 29 gólů. „První pětku jsem hrál v Třinci i v mé první sezoně, ale byl jsem na druhé přesilovce,“ připomněl Daňo. S tím, že když ho trenéři poslali do první přesilovky, tak šlo doslova o citelnou změnu.

„Ti kluci jsou ohromně šikovní a zkušení, právě z předbrankového prostoru jsem dával hodně gólů,“ přitakal Daňo. „Teče, dorážky... Moc času na rozmýšlení při tom není, jen se snažíte puk co nejrychleji dostat na bránu. Dokud brankář není v ideálním postavení. Ale je tam hodně hokejek, nohou, těl, zase tak jednoduché to není.“

V aktuální sezoně Daňo odehrál kvůli zdravotním problémům jen 18 zápasů (9+10). Po reprezentační přestávce se vrátí na led. A třinečtí trenéři budou mít další kvalitní a ověřenou alternativu nejenom do přesilové hry. S tím, že v případě potřeby může udeřit i univerzál Miloš Roman.

Sám si během pauzy moc neodpočine, je v nominaci Slovenska na dva přípravné zápasy proti Německu. „Máme čtyřdenní sraz, tak snad nějaký čas na oddych bude, protože pak půjdeme až do konce,“ dodal držitel mistrovských titulů z let 2021, 2022 a 2023.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE