Vítkovice koušou křivdu. Píchnul jsem do puku, říká třinecký Nestrašil

Skvělý rozjezd, pak debakl. Vítkovice sice derby s Třincem před více než devíti tisícovkami fanoušků rozjely ve velkém stylu, po 175 sekundách vedly 2:0. Ale to bylo z jejich strany vše. Oceláři z přesilovek díky precizních trefám Miloše Romana srovnali a ve 33. minutě duel definitivně zlomili. Gólem, který vyvolal emoce.

Co se stalo? Třinečtí útočníci Daniel Voženílek se s Martinem Růžičkou urvali do přečíslení. Voženílkovu přihrávku přes brankoviště gólman Lukáš Klimeš zablokoval, puk mu zůstal pod nataženým betonem. A dojíždějící Andrej Nestrašil ho dotlačil do brány. Klimeš hned reklamoval u rozhodčích Reného Hradila a Romana Mrkvy, že to bylo proti pravidlům. Vítkovičtí trenéři si také po chvíli brali výzvu a odvolali se na přezkoumání u videa. Marně. Sudí gól na 2:3 uznali.

„Sporný gól? Nebyl sporný,“ popisoval třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Vožuch chtěl nahrávat, puk byl částečně pod betonem gólmana, ale z půlky šel vidět. Píchl jsem přímo do puku, kdybych píchal do betonu, byla by to jiná situace. Takhle to byl regulérní gól.“

Ostravané byli přesvědčeni o opaku. Kapitán Dominik Lakatoš také přijel i po „videoverdiktu“ za sudími znovu. Jeho pohled na danou situaci? „Jedno, co jsem viděl já, platil,“ zahlásil Lakatoš stroze. „Neptejte se mě...“ Jestli stejně jako Klimeš reklamoval píchání do betonu? „Přesně tohle jsem rozhodčím zopakoval, vyvrátili mi to. Jelo se dál.“

Překvapení byli i vítkovičtí trenéři. Výzvu si brali po rychlé poradě na střídačce, dali i na mínění týmového videokouče. „Měli jsme info, že by gól platit neměl,“ pokrčil rameny trenér Pavel Trnka. „Rozhodčí ho uznali, řekli, že to byl platný gól.“

S Vítkovicemi třetí gól zamával, do konce druhé třetiny dostali ještě další dva, prostřední periodu ztratili 0:4. Lukáš Klimeš pustil do brány Matěje Machovského. Klíčovým faktorem ovšem bylo, že Ostravané nedokázali navázat na skvělý rozjezd.

„Strašně málo jsme předvedli,“ neskrýval Lakatoš. „Co jsme si mysleli? Že budeme učit Třinec hrát hokej? Měli jsme perfektní vstup a sesypalo se nám to nesmyslně našimi chybami. Dali jsme soupeři spoustu přesilovek, dostali z nich dva góly a nedokázali jsme zareagovat. Když jsme měli hrát jednoduše, chtěli jsme to tahat sami, hráli na sebe. To nebyla cesta.“

Lakatoš připomněl, že podobný průběh měl i první duel v Ostravě proti Třinci (3:6). „Pořád dokola,“ přitakal vítkovický kapitán. „I v tom zápase nám jezdili sami na brankáře. Říkáme si to, víme o tom a stejně nám šestkrát ujedou do přečíslení! Na tohle nemám odpověď.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták přiznal, že mu po divokém začátku nebylo dobře po těle. „Když to bylo do třetí minuty 0:2 a domácí měli přesilovku, tak jsem si říkal, že to bude těžká jamka...,“ říkal upřímně. „Nemožné, abychom takhle začali! Z naší strany tam do desáté minuty nebylo nic, všechno špatně.“

Potěšilo ho ovšem, jak se s tím jeho tým dokázal popasovat. „Důležité je, a to jsem řekl i hráčům, že dalších padesát minut bylo odehraných kvalitně. S bojovností, s nasazením a věcmi, co po hráčích chceme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:56. Kotala, 02:55. Lakatoš Hosté: 17:17. M. Roman, 27:23. M. Roman, 32:56. Nestrašil, 37:18. J. Jeřábek, 39:01. Hrehorčák, 42:58. L. Hudáček Sestavy Domácí: Klimeš (40. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kotala, Claireaux, Šoustal. Hosté: Kacetl (Švančara) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – L. Hudáček, Vrána (C), Kurovský – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí R. Hradil, R. Mrkva – V. Lederer, M. Hlavatý Stadion Návštěva 9 623 diváků