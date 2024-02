Naštvaný Vlasák: Od Houdka to byla cílená vražda. Pojďme diskutovat

Jak to vypadá s následky zranění vašeho útočníka?

„Snad to bude všechno v pořádku. S ohledem na to, jak zákrok hrozivě vypadal, tak to dopadlo ještě dobře. Tim prodělal těžší otřes mozku, byl rozpáranej. Při tom všem měl ale kliku. Teď už je na doktorech, jak dlouhou pauzu bude mít.“

Tušíte alespoň pravděpodobný termín Švédova návratu do hry?

„Těžko odhadovat. Po takovémto zákroku nechceme nic uspěchat. Tim se musí na návrat cítit a doktoři mu musí dát zelenou. Dřív se do toho určitě nepůjde.“

Setkal jste se s někdy se stejným či podobným zákrokem sám na vlastní kůži, respektive na vlastní hlavu?

„S takovýmhle nikdy. Ve Finsku jsem utrpěl otřes mozku, když mě trefil Ruuttu. Taky jsem o něm nevěděl, ale tohle bylo něco jiného. Během úterka jsem si zákrok pouštěl asi desetkrát a… Ať se na mě nikdo nezlobí, ani Michal, ale tohle byla cílená vražda. Jestli píše, že měl vteřinu na rozhodnutí, tak teď ji neměl. Měl tři, čtyři vteřiny… Opustil svého hráče, kterého měl mít a jel Tima zrakvit. Nikdo mi nevymluví, že to bylo jinak. Věřím mu, že ho nechtěl úmyslně zranit, ale pokud na něj najíždí tímto způsobem, musel vědět, jaké následky to může přinést. Tři, čtyři vteřiny jede a jenom kouká, jak ho trefit.“