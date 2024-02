Houdek zná verdikt: nejvyšší možný trest! Pykají také čtyři hráči Kladna

Pardubický zadák Michal Houdek se omluvil bývalému spoluhráči Timu Söderlundovi z Plzně za ošklivý střet, kvůli kterému musel do nemocnice • twitter.com

Pardubický obránce Michal Houdek už zná verdikt disciplinární komise za ošklivý zásah do Tima Söderlunda. Za střet s bývalým spoluhráčem z Plzně dostal řízný bek od disciplinárky pod vedením Viktora Ujčíka stopku na deset zápasů plus finanční pokutu ve výši 10 % měsíčního platu. Jedná se o nejvyšší a nejpřísnější trest v extraligové sezoně. Tvrdě trestáno však bylo i Kladno za závěr posledního utkání s Vítkovicemi. Rytíři s už tak úzkým kádrem se budou muset rovnou obejít bez čtyř hráčů včetně útočníka Michaela Frolíka.

Michal Houdek v pondělí zasáhl Söderlunda poté, co k němu přijel ze slepého úhlu, takže švédský útočník neměl šanci zareagovat. Plzeňský hokejista zůstal ležet otřesený na ledě, kde po něm zbyla kaluž krve, a byl převezen do nemocnice. Houdek od rozhodčích obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

Šéf disciplinární komise Viktor Ujčík sáhl k nejvyššímu možnému trestu pozastavení činnosti za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. „Při určení výše trestu hrála roli maximální intenzita zákroku, který byl veden bez respektu k protihráči i jeho zdraví ze slepého úhlu v okamžiku, kdy byl plzeňský hráč ve zranitelné pozici, což mělo za následek jeho vážné zranění,“ uvedl.

Kladno, které se po 16. porážce v řadě ještě více přiblížilo další baráži o extraligu, si ještě více komplikuje závěr základní části. Kvůli až zbytečně emotivnímu závěru domácí dohrávky 16. kola s Vítkovicemi (0:4) budou Rytířům chybět rovnou čtyři spoluhráči.

Zkušený útočník Michael Frolík si za sekání, kvůli kterému šel v utkání předčasně do kabiny, nezahraje tři zápasy, ke kterým od disciplinární komise navíc dostal finanční pokutu 10 % základní měsíční odměny. Kladenský útok bude postrádat také Ondřeje Bláhu, jenž za faul kolenem bude pykat rovněž tři utkání. Z obránců pyká Václav Veber, jenž vynechá středeční duel s Libercem kvůli nedovolenému zásahu do hlavy nebo krku.

Nejvyšší trest z Kladna vyfasoval hokejový univerzál Jakub Babka. Jednatřicetiletý hráč, který je schopný hrát v útoku i obraně, si nezahraje rovnou šest zápasů kvůli fyzickému napadení rozhodčího. Disciplinární řízení bylo pozastaveno pouze se slovenským bekem Martinem Nemčíkem, který se v dulu s Vítkovicemi porval s útočníkem Tomášem Šoustalem.