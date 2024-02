Pech: Čtvrtá lajna a míň času? Nejdřív to hlava nedávala. Chválí Zaťoviče

Předloňský senzační bronz Budějovic byl do značné míry jeho zásluhou, v minulé sezoně pomáhal odvracet blamáž z hrozícího pádu do baráže. A teď? Útočník Lukáš Pech po vykurýrování zlomeniny v kotníku zastává roli bojovníka o sestavu. Tvrdé, ale skutečné. Prvně od konce října se 40letý pardál představil v extralize při středeční porážce Motoru 1:2 s Kometou. Po 108 dnech přestávky. „Neočekával jsem od toho nic zázračného, musím přidat a dostat se do toho, abych pomohl týmu. Někteří kluci místo mě nehráli, pro ně je to taky těžké. Ale to není výmluva, musím víc pomoci,“ hodnotí upřímně.

S čím veterán ledu po tak dlouhé pauze nejvíc zápasí? S těžkými nohami, horším dechem nebo něčím jiným?

„Nohy jsem cítil, při delším střídání mi tuhly, ale nic hrozného. Spíš jsem nebyl zvyklý na frmol okolo při hře. Na tři měsíce jsem z toho vypadl, na takovou rychlost při sebelepší tréninkové jednotce nenarazíte. Trénink má svou kvalitu, ale ostrý zápas nikdy nenahradí. Musím si zvyknout. Kolikrát se stalo, že protihráči u mě byli na můj nynější vkus hodně rychle. Trvalo, než jsem správně zareagoval, zorientoval se v prostoru, jak bych potřeboval.“

V jaké fázi rekonvalescence jste získal pocit, že byste mohl naskočit do extraligy?

„Asi před týdnem. Na ledě trénuju zhruba tři neděle, čekal jsem na rentgen kotníku, zda je všechno dobře zahojené. Kondici jsem tady na zimáku honil už dřív, ještě předtím, než mi dal doktor zelenou. Ale zápas vám to nenahradí. Každopádně noha drží a teď se do toho musím pořádně dostat.“

Potěšila vás svým způsobem nominace do druhé přesilovkové formace okamžitě při prvním duelu s Brnem?

„Samozřejmě. Bohužel vypadl ze sestavy Dominik Simon. S trenérem jsem si sedl, řekli jsme si věci přesně, jak jsou. Pokud vypadnu ze sestavy nebo z přesilovky, vezmu to. Mám kolem sebe hráče, kteří odmakali celou sezonu, dostali se vlastním přičiněním do větších rolí. Já se teď vrátil a jsem tu od toho, abych týmu jakkoli pomohl. Pokud to půjde, budu rád, pokud ne, musím pochopit, že budu mimo sestavu. Uvidíme, jak to půjde dál, mám za sebou první zápas po delší době.“

Pro vaši hlavu ovšem nemůže být snadné po tolika kvantech oddřených zápasů vzít zavděk skromnou pozicí ve čtvrté lajně, ne?

„Upřímně, na začátku to