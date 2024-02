Ofenziva Sparty budí hrůzu: udeří kdokoli. Progres čtvrté lajny i posil

Údernost aktuálně druhého extraligového týmu je ohromná. A není jen o hvězdných individualitách, u kterých se bodové přísuny očekávají. Góly přispívají i hráči, kteří mají v popisu práce jiné činnosti. Když ovšem pomůžou i směrem do ofenzivy, soupeři nevědí, odkud zásah přijde. „Byli bychom rádi, abychom měli rozložené síly a hloubku kádru,“ líčí kouč Pavel Gross.

Jeho přání se zatím plní do puntíku. V posledních zápasech si vede parádně čtvrtá pětka, která se od nového složení dostává do vysokých obrátek. Kryštof Hrabík, David Vitouch a Zack Kassian spolu poprvé nastoupili na začátku února proti Pardubicím. Od té doby jejich výkonnost roste.

Na první pohled z tribuny poznáte, že tihle tři borci si prostě sedli. Na ledě si vyhoví, zastoupí jeden druhého. Co je ale hlavní, soupeři nedají ani centimetr ledu zadarmo.

„Je tam balance, že Hrabík s Kassianem do toho jdou a Vity (Vitouch) je pilná včelička. Nebojí se žádných soubojů, zrychluje dobře hru a bojuje, což je vynikající. Přeju si, aby jim to vydrželo co nejdéle,“ doufá hlavní trenér Sparty Pavel Gross.

Že vše funguje, říkají i sami hráči v pozápasových rozhovorech. A nejsou to žádné otřepané fráze, které hokejisté po duelech na novináře hrnou. Z odpovědí cítíte