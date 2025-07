Japonec (16) zaběhl světový rekord na stovce do 18 let. Ani velikáni tak rychlí nebyli

V posledních letech platilo, že japonský sprint v celosvětovém měřítku vystrčil růžky zejména na poli štafetových závodů. Asijská velmoc byla schopna sbírat medaile dokonce na MS i olympijských hrách. V jednotlivcích to ale tak slavné není. Možná však Zemi vycházejícího slunce roste nová hvězda. Šestnáctiletý Sorato Šimizu zaběhl o víkendu na středoškolském šampionátu v Hirošimě světový rekord do 18 let v čase 10,00 sekundy.

Japonci v různých kvartetech slavili v nedávné minulosti štafetové medaile. Například velkolepé stříbro na LOH 2016 v Riu de Janeiru. Čtveřice Rjota Jamagata, Šota Iizuka, Jošihide Kirju a Asuka Cambridge se postarala o nejslavnější sprinterský závod v dějinách své země. Pak přišly ještě bronzové žně na MS v letech 2017 a 2019.

Japonsko věřilo, že by se mohl prosadit i mezi jednotlivci Abdul Hakim Sani Brown. Jenže jeho progres se zasekl. Sice umí v kariéře pod deset sekund, když drží osobní rekord z loňska 9,96s, ale v konkurenci světové elity je tohle prostě na medailové ambice málo. Japonci zkrátka ve štafetách vždy sázeli na seběhanost a perfektní předávku.

Teď ale zase mohou o něco víc doufat, že jim roste megastar. Sorato Šimizu je ročník 2009 a o víkendu v Hirošimě na šampionátu japonských středních škol namazal na chleba konkurenci svých vrstevníků či o málo starších chlapců.

S větrem v zádech za rekordem

Jeho čas 10,00 sekund se zapsal do historie. O šest setin sekundy totiž předčil výkony Američana Christiana Millera a Thajce Puripola Boonsona z roku 2023. Oni oba shodně běželi čas 10,06s. Pro Japonce bylo také důležité, že se vešel do povolené podpory větru. V Hirošimě mu vál příznivý vítr do zad v hodnotě 1,7 metru za sekundu. To je povolená norma pro zapsání regulérních výsledků. Evidentně si věřil na výjimečný čas. „Byl jsem odhodlaný zaběhnout čas pod deset sekund. Jsem rád, že jsem tento rekord vytvořil,“ nechal se slyšet.

Svůj potenciál Šimizu ukázal už začátkem července na seniorském šampionátu své země. V konfrontaci světových medailistů Koikeho či Kirjua se dostal do semifinále, kde vypadl. V rozběhu ale jeho čas 10,19s jasně demonstroval, že tohle je japonský talent číslo jedna do 18 let. A v Hirošimě to jen potvrdil.

Je otázkou, zda se dostane tímto časem na domácí MS v Japonsku, které je na programu v září. Časem by podle Světové atletiky (WA) místenku v Tokiu měl obdržet. Co na to ale japonská kritéria? Jak už bylo řečeno, na domácím šampionátu Šimizu neprošel do finále, takže se MS možná bez nejrychlejšího borce do 18 let bude muset obejít, byť je to paradoxně v tomto okamžiku nejrychlejší Japonec roku 2025. Sani Brown je totiž totálně z formy a další Japonci na čas 10,00 taky nedosáhli. Šimizu je teď dokonce nejrychlejším Asiatem vůbec. „Rád bych domácí MS ochutnal, tak uvidíme, zda se to podaří,“ řekl Šimizu.

Bolt se soustředil na stovku až po osmnáctinách

Co se týče dalších míst ve světových tabulkách do 18 let, nečekejte velká jména. Třeba Usain Bolt byl v mládí známý tím, že se soustředil spíše na 200 metrů a 400 metrů. Na stovku se začal více zaměřovat až po osmnáctých narozeninách. Kdovíjaké časy před osmnáctinami nezabíhal ani úřadující olympijský vítěz Noah Lyles.

Ze známějších jmen je v historických tabulkách do 18 let vysoko například americký blesk Erriyon Knighton, který v roce 2021 zaběhl čas 10,16 sekundy a je v tomto ohledu osmý.

O místečko za ním je další světový talent, o kterém se v posledních měsících hodně mluví. Australan Gout Gout zaběhl koncem loňského roku čas 10,17 doma v Brisbane. Je pravdou, že už letos běžel dokonce pod deset sekund, ale v Perthu letos naneštěstí pro něj nadmíru foukalo, takže jeho výkon 9,99 sekundy se do světových tabulek nepočítá. Jinak by Šimizu světovým rekordmanem do 18 let nebyl.