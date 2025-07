Fotbalové přestupy ONLINE: Možnost pro Coufala v Anglii. Kinský do Francie?

Kapitán ostravských fotbalistů Ewerton na svém instagramu potvrdil odchod z klubu. Brazilský křídelní hráč má namířeno do egyptského týmu Pyramids. „Ostravská rodino, byly to jen dva roky, ale upřímně řečeno, připadalo mi to jako mnohem déle. Od prvního okamžiku jste mě přijali s vřelostí a úctou, na kterou nikdy nezapomenu. Díky vám jsem se cítil jako doma a to si budu navždy pamatovat.“

Osmadvacetiletý fotbalista odehrál v Ostravě poslední dvě sezony a byl klíčovým ofenzivním hráčem mužstva. V 70 soutěžních zápasech si připsal 30 gólů a 13 asistencí. Českou ligu si zahrál i za Mladou Boleslav, Pardubice a Slavii, s níž získal v ročníku 2022/23 ligový titul.

Ewerton se rozloučil remízou 2:2 v úvodním duelu 2. předkola Evropské ligy proti Legii, do odvety ve Varšavě už takřka jistě nezasáhne. V neděli v ligovém utkání proti Teplicím, které se kvůli dešti a podmáčenému trávníku nedohrálo, už na soupisce nebyl. Hapal na pozápasové tiskové konferenci znovu uvedl, že Brazilcův odchod je na spadnutí.

„Ostrava navždy zůstane v mém srdci i v srdcích mé rodiny, vytvořili jsme si k ní silné pouto. Nadosmrti budu klubu fandit, podporovat ho a přát mu jen to nejlepší. Navždy budu jedním z vás," dodal Ewerton.