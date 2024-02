Boj o krále střelců i bodování. Eso, matador i tygr, kdo má jakou šanci?

Martin Růžička s Tomášem Filippim se přetahují v závodě o nejproduktivnějšího hráče sezony. Oba mají velkou šanci získat i korunu pro krále střelců. Tady ale pozor, v patách je jim hned dalších deset vlčáků, kteří chtějí do souboje rovněž promluvit. Jak tedy dostihy o individuální ceny dopadnou? Pomocí dat a formy jednotlivých kandidátů pro vás deník Sport a web iSport.cz připravil predikci, kdo má na úspěch největší šanci. Projděte si, kdo se uchází o korunu krále střelců, i jak vypadá přetahovaná v boji o nejproduktivnějšího hráče základní části.

Proč by měl vyhrát: Litvínovské angažmá sedlo Koblasovi náramně. Střelecky prožívá nejlepší sezonu a sází jednu trefu za druhou. V utkáních se dostane k 1,2 očekávaným gólům v přepočtu na 60 minut hry. Na branku soupeře vyšle vysoký počet pokusů, konkrétně 17,2. Jeho střela z první je naprosto famózní. Navíc Litvínov bude hrát do posledního kola o první čtyřku a trefy od svého nejlepšího střelce bude potřebovat.

Proč by měl vyhrát: Hradecký sniper prožívá nejpovedenější sezonu a daří se mu jak bodově, tak především střelecky. Nebýt hluchého lednového období, mohl na tom být ještě lépe. Ze všech uchazečů o střeleckou korunu vypálí nejvíc puků za hodinu hry. Slušně si vede i v gólech nad očekávání, kdy je na hodnotě 4,92. V Mountfieldu je navíc hlavním kanonýrem a spoluhráči ho přihrávkami často hledají.

Proč by měl vyhrát: Aktuálně se s dvaadvaceti přesnými zásahy nachází na druhém místě. Klíčový muž Ocelářů vyslal na soupeřovy brankáře 16,3 střeleckých pokusů za hodinu hry. Z nejnebezpečnějšího místa ve slotu jich má na kontě 8,2. V obou statistikách se nachází zhruba uprostřed první desítky. V očekávaných gólech za 60 minut hry je na druhém místě (1,3) za Lukášem Sedlákem. Navíc v jeho prospěch hrají zkušenosti.

Proč by měl vyhrát: V bodování by měl skončit za Martinem Růžičkou, v počtu gólů ale bude před ním. Doposud vstřelil 7,92 gólů nad očekávání, což je druhé nejvyšší číslo z extraligy. V přepočtu na 60 minut hry vyšle na soupeřovy gólmany 18,9 pokusů. Navíc má aktuálně vynikající střeleckou formu. Hodně si pomohl v duelu s Kladnem, kde se prosadil hned čtyřikrát! I díky tomu je s 24 trefami v čele tabulky kanonýrů.

Proč by měl vyhrát: Pardubické eso je černým koněm střeleckých dostihů. Oproti všem konkurentům odehrál výrazně méně zápasů (38). Přesto je teď v situaci, kdy s dvaceti přesnými zásahy může o vítězství přemýšlet. Navíc Pardubice jsou schopné naložit soupeřům slušný gólový příděl. Do toho si připočtěte, že je čeká ještě šest duelů. Ve statistikách očekávaných branek (1,5) i počtu střel ze slotu (9,5) je dokonce ze všech kandidátů nejlepší.

Kdo vyhraje bodování?

Martin Růžička

Aktuální počet bodů: 58

Proč by měl vyhrát: Třinecký tahoun se dostává k 1,3 očekávaným gólům za 60 minut hry a přihraje na 16,5 střel za hodinu času, v obou statistikách je lepší než Filippi. Do konce sezony mu chybí odehrát 5 zápasů, tedy o jeden víc než libereckému útočníkovi. Pokud si udrží dosavadní tempo, na konci základní části bude na 64 bodech, což by mělo na triumf stačit.

Co hraje proti: Otázkou je, jak Třinec přistoupí k závěrečným duelům. Je bezpečně usazený na třetím místě, kde s největší pravděpodobností i zůstane. Pokud se trenéři rozhodnou své nejlepší hráče šetřit, může to Růžičkovi uškodit.

Šance: 58 %

Tomáš Filippi

Aktuální počet bodů: 57

Proč by měl vyhrát: Aktuálně oplývá fantastickou formou. Ostatně drží si ji po celou sezonu. V posledních pěti duelech dokázal vyprodukovat 12 bodů (6+6). I když má k dispozici o jeden zápas méně než třinecký soupeř, výhodou je, že Severočeši bojují o top čtyřku. O motivaci má on i klub jednoznačně postaráno. Reprezentační útočník dostane hodně prostoru.

Co hraje proti: I kdyby vydržel sbírat body v nastaveném tempu, tak se dostane na konci základní části na číslo 62. To je pořád o 2 body méně než u Martina Růžičky. Musel by tedy zlepšit už tak parádní výkonnost. Navíc vykazuje horší hodnoty v očekávaných gólech i v počtu přihrávek na střely za 60 minut.

Šance: 42 %