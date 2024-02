Dynamo je lepší než před rokem, může útočit na rekord. Frodl mučil, ale...

Zaječel tak, že se málem pohnula i prkna na stropě pardubické haly. Dominik Frodl dobře varoval své beky. Marně, už se nestihli srovnat a reagovat. Brankář Karlových Varů dobře věděl, co přijde, když se na modré vyskytl Tomáš Vondráček. Jeho vize se naplnila, útočník Pardubic dostal nahrávku. Na řev parťáci zareagovali pozdě, takže to bylo zase na brankáři.

Jednička Energie je muž, který dělá ze svého týmu konkurenceschopný tým. V Pardubicích zase potvrdil svoji výjimečnost. Mimochodem, Vondráčkovo sólo za stavu 2:2 chytil.

Pár minut před tím vytasil dokonalý rozštěp proti Lukáši Radilovi a podobný zákrok tasil na Mateje Pauloviče. Brankáři většinu k akrobacii sahají, když jsou někde pozdě, nestíhají. Ale tohle byl jiný případ. Pardubice jeho bandu vařily v defenzivní zóně a vyráběly si šance.

Tohle byl jasný záměr, jak na Frodla vyzrát. Střílet z úhlu někam na břicho? To má zhruba stejnou šanci jako brčkem vypít moře. Dva provazy ukázaly jeho mistrovství. „Jenže k čemu to je, když vystřelí čtyřikrát od modré a dají čtyři góly? Bohužel,“ byl po zápase naštvaný.

Dynamo si pomohlo střelbou od beků. Za vyrovnaného stavu favorit na Frodla recept přeci jen našel. Sebral mu oči, brankář neviděl nic a přišla střela. „Dostali jsme čtyři úplně stejné góly. Ať si každý přebere, kde byla chyba. Hledají se mi těžko slova,“ štvalo karlovarského fantoma.

Pardubice se vytáhly na 109 bodů, už teď překonaly svůj minulý ročník, kdy vyhrály základní část. Pět zápasů před koncem jsou o bod lepší a pět zápasů mají k dobru. „Zní to hezky, ale my se pořád potřebujeme dívat hlavně na svoji hru, ať se poučíme z chyb. Ať se nám nestávají podobné věci v play off,“ zahlásil bek Libor Hájek, který měl na svědomí vítězný gól. Štval ho výpadek ve druhé třetině, kdy Vary smazaly pardubický náskok 2:2.

Další obránce Tomáš Dvořák se dokonce trefil dvakrát, druhý kousek přidal do prázdné brány. Paradoxně se trefuje v sezoně jen proti Varům. Obyčejně blokuje střely, jim puky sází do sítě. „Někdy to tak je,“ smál se. Ale co se týká honby za rekordem, mluvil stejně jako Hájek, střízlivě: „Máme cíl daný jasně, víme, proč teď zápasy hrajeme. Ne kvůli rekordu, ale chceme se soustředit na každou třetinu, podat dobrý výkon celý zápas, ať se co nejlépe nachystáme na play off.“

Samozřejmě mu neuteklo, jaké čáry máry předváděl Dominik Frodl, ještě v minulé sezoně pardubický brankář: „Frodlik má velkou kvalitu, Varům pomáhá celý rok. Chytá hodně dobře.“

Ale právě Energie potřebuje pomoci i Frodlovi, v Pardubicích se sice dotáhla na 2:2, ale několikrát visela na něm. Když brankář ale nevidí, není netopýr, aby se řídil sluchem. „Ano, musíme střely zblokovat, chtít je chytit a před Frodlikem udělat lepší práci. Víme, jakou mají Pardubice kvalitu, vidíte jejich velké a silné hráče. Musíme se zaměřit na tréninku na tyhle věci, ať Frodo má snadnější práci,“ přikývl karlovarský asistent Vojtěch Šik. Desetibodový náskok je slušný. Ale když si vybavíte los, že na Energii čekají ještě Třinec, Sparta, České Budějovice a znovu Pardubice? Kdyby Boleslav chytila slinu, ještě je může vystřihnout z play off. Karlovy Vary se potřebují zlepšit, aby dokázaly čelit obrům. Excelentní Frodl je málo.

