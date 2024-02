Frodl o 12. místu: To mě s prominutím pěkně s***. Čtyři nešance, čtyři góly

Po zápase se ještě běžel podepsat. V Pardubicích zůstalo hodně fanoušků, kteří Dominiku Frodlovi přejí. Nastoupil ve městě poprvé od svého přesunu do Karlových Varů. Vytahoval skvělé zákroky, ale nakonec k ničemu nebyly. Jeho tým padl 2:5, brankář logicky neměl důvod jásat: „Viděli jste to všichni, dostali jsme čtyři úplně stejné góly. Ať si každý přebere, kde byla chyba.“ Vždycky se před něj někdo nastěhoval, gólman neviděl a v tu chvíli vyletěl puk. Čekáte, doufáte. Nic víc se dělat nedá.

Štve o to víc, že se dostanete z manka 0:2, srovnáte, ale stejně ve třetí třetině zápas odjede?

„Když to sečtu, čtyřikrát vystřelí od modré a čtyřikrát to tam spadne. Tohle se nám proti prvnímu týmu stát nemůže.“

O to horší, že jste v tu chvíli přišel o oči a viděl jste maximálně pardubická záda?

„Jo, jedna věc je, že střela od modré projde, druhá nějaký provoz před brankou. Aspoň jsme viděli, jak to hraje první tým extraligy, dává hnusný góly a vyhrává.“

Ví se, že Pardubice dost těží ze hry svých beků. Pomáhají jim hodně?

„V moderním hokeji dělají beci výkon týmu. Dnes takhle Pardubice zápas rozhodly svými střelami od modré.“

Až pod stropem bylo slyšet, jak jste na spoluhráče křičel, že jim za zády najíždí Vondráček. Zareagovali pozdě, soupeř měl nájezd. Vyříkali jste si tyhle díry?

„Podobná situace se zrovna stala třikrát během krátké doby. To vás pak nenechá klidným. Ale tohle jsme přečkali, pořád to bylo 2:2. Jenže pak jsme dostali góly ze situací, ze kterých by padnout neměly. Jeden dva asi ano, to se dá. Ale sorry, čtyři je moc, to nejde.“

Komplexně jste nehráli špatně, ale tyhle detaily vás sejmuly. Souhlasíte?

„Jo, nebylo to vůbec zlé, měli jsme dobrý pohyb. Slušný zápas od nás. Ale... Přežili jsme ty jejich nebezpečné situace, jenže Pardubice daly čtyři góly ze čtyřech nešancí. Plus tam byly další střely, které jsem neviděl, a trefily mě se štěstím.“

Pardubicím jste ještě dost šancí sebral. Doufal jste, že velké zákroky proti Radilovi nebo Paulovičovi všechno zlomí?

„Jo, ale k čemu to bylo? Na nic. Hodí tam čtyři góly od modré.“

Byl to váš první zápas v Pardubicích po přesunu do Varů. Těšil jste se do známých míst?

„Těšil, mám to tady rád. Myslím si, že lidi mě mají rádi taky a hlavně hrát proti Pardubicím je velká výzva. Po nějakém bodíku jsme tady sahali, ale bohužel, nemáme nic.“

Stoprocentní jistotu pro play off pořád nemáte, před vámi jsou ještě zápasy se Spartou, s Pardubicemi nebo Třincem. Jak vidíte současnou situaci Energie?

„Jsme dvanáctí, což asi nikdo být nechce. Je to těžká situace a slova se mi hledají hrozně těžko. Nepřišel jsem sem hrát dvanáctého fleka, s prominutím mě to fakt hrozně s*re. Věřím, že předkolo nám tam padne, zůstaneme v něm. No a díky tomu, že do play off jde pomalu každý, může se pak stát cokoliv.“

