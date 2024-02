Naštvaný Pešán po kolapsu: Dětinsky a bohorovně sehrané… Čas pro lídry

Váš útočník Jakub Rychlovský nazval obrat zápasu fiaskem. Jak byste duel popsal vy?

„Jiné slovo pro to taky asi nemám. Takhle bohorovně nastoupit do třetí třetiny, za tak velmi dobrého stavu, je něco, co nám může celou sezonu pokazit. Vím, že sportovní výsledky a výkony bývají někdy na hraně, rozhodují i maličkosti. Dvě třetiny jsme skutečně bojovali o udržení možnosti bojovat o čtyřku, ale vstupem do třetí části od prvního střídání jsme naladili tak kyselou notu na celou třetinu, že… Tohle je věc, která se zkrátka stát neměla.“

Máte pro tak silný výpadek pochopení? Byli hráči uspokojení vedením o tři góly?

„Nejsem si vůbec jistý. Příprava na třetí třetinu byla důrazná, první střídání jsme odehráli opravdu dětinsky, bohorovně a byli jsme zaslouženě potrestaní. Tahle situace nastavila ráz celé třetiny. Zbytečný faul a jejich vyrovnávací gól při naší přesilovce jen dokreslil šílené dění ve třetí části.“

V boji o jistotu čtvrtfinále jste si hodně přitížili, šance je spíš teoretická… Jak velkou ji vidíte?

„Nevím, jestli šlo o rozhodující bodovou ztrátu, každopádně jsme si šílenou dvacetiminutovkou hodně nakřápli pocit z celé sezony. Bohužel to museli vidět i naši domácí fanoušci.“

Jak nyní zareagujete směrem k týmu?

„Spoustu věcí jsme si řekli hned po zápase a spoustu věcí si kluci teď musí říci mezi sebou. Trenéři nejsou od toho, aby hráče vedli jako loutky, ale aby hráčům byli k ruce, nastavovali nějaké věci. Samozřejmě, že výsledek padá i na naši hlavu, speciálně na mou, to jednoznačně. Na druhou stranu, teď přichází prostor pro naše lídry, aby tým převzali a všechno potřebné si mezi sebou vyříkali.“

Znovu budete souhlasit s Jakubem Rychlovským, podle nějž by hráči měli začít být k sobě maximálně upřímní?

„Souhlasím s tím. Už jsem se zmínil, že třetí třetina byla z naší strany šílená, na druhou stranu, uhráli jsme doma bod, což není tragédie. Máme stále zápasy základní části, plus předkolo play off. Naše sezona pořád může být dobrá. Ale teď to bolí.“

Pokud se aktuální hořký moment správně uchopí, můžete z něj ještě profitovat, co myslíte?

„Kéž byste měl pravdu. Ano, přicházejí situace, kdy takhle opravdu špatně sehrané úseky utkání či sezony mohou týmu i pomoci. Doufám, že to bude i náš případ.“

Vše vychází z naší poctivé práce

„Určitě se dá říci, že to byla krádež se vším všudy. Liberec měl zprvu lepší pohyb, nám se nedařilo, prohrávali jsme 0:3 a po druhé třetině si řekli, že zkusíme hrát play off hokej. Play off se blíží, vypadá to na předkolo a shodli jsme se s klukama, že zkusíme hrát jednoduché věci, chodit do brány, dorážet. Třetí třetina nám vyšla výborně. Jsme rádi, že jsme to otočili a vezeme odsud dva body. Vše vychází z poctivé práce, kterou poslední zápasy odvádíme, teď to musíme směřovat k play off.

Při mém vyrovnávacím gólu v oslabení jsem hned věděl, co udělám, šel jsem si pro dorážku, nejdřív byl gólman šťastnější, ale já si šel za svým, chtěl to urvat a naštěstí to vyšlo. Před nástupem do oslabení jsme si vytyčili udělat u nich pásmo, odvolat gólmana, abychom u nich hráli pět na pět. Nakonec se to nějak povedlo. Nehraje s námi Dominik Lakatoš, ale zda je to na naší hře znát, nebo není, musí říci někdo, kdo se na to dívá z vrchu nebo trenéři. Náš tým se semkl, ať už s ním, nebo bez něj. Hlavně takhle musíme pokračovat dál.“

Očima vítkovického útočníka Petra Chlána

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:33. Bulíř, 20:54. Rychlovský, 30:48. Flynn Hosté: 40:20. Barinka, 47:39. P. Zdráhal, 58:26. Chlán, 63:21. Ri. Bukarts Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Kel. Klíma – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Zachar. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Rozhodčí Hribik, Pilný – Frodl, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE