Poulíček přiblížil Prezidenta: Dílčí cíl. Rekord? Je hezké se pod to podepsat

Co pro vás znamenají dvě trefy?

„Jsem rád, že mi to tam padlo, že jsem byl ve správný čas na správném místě a týmu jsem pomohl góly. Ale i kdyby byl jeden nebo žádnej a vyhráli jsme, tak je to stejný.“

Při prvním gólu jste umně tečoval prudké nastřelení Tomáše Dvořáka přímo pod horní tyčku. Jak složité to bylo?

„Měl jsem relativně čistej výhled a viděl jsem tu střelu celou dobu, co šla od modré čáry. Mohl jsem se na ni připravit a vložit do toho hokejku. To, že to skončilo takhle ve víku, je super, ale z dalších deseti střel by to asi osmkrát skončilo vedle. Jsem rád, že jsem tomu šel naproti a že se to takhle odrazilo.“

Obě branky padly z předbrankového prostoru. Jednou teč, podruhé dorážka. Je to přesně práce vašeho útoku, aby se takto prosazoval?

„Ono je jedno, jak se prosadíme. (usměje se) Chceme pomáhat prvním lajnám, brát zodpovědnost na sebe a pomáhat týmu góly a nejenom nějakou tvrdou prací či získáváním přesilovek. V předbrankovém prostoru to leží, ta cesta je jednoduchá. Ale je jedno, jestli vymícháte dva obránce a dáte to do víka nebo to dorazíte z brankoviště. Ve statistikách je to napsané stejně.“

Chybí vám jeden bod k zisku Prezidentského poháru. Jak pro vás je důležitý triumf v základní části?

„Je to nějaký dílčí cíl. Po té sezoně, kterou jsme odpracovali, to chceme dotáhnout. Ale jak říkám, je to dílčí cíl a pro nás to základní částí nekončí.“

Překonali jste klubový rekord v počtu bodů v základní části. Vy hrajete v Pardubicích dlouho, je to pro vás něco speciálního?

„Jo, určitě je hezké se pod to podepsat. Být uvedený v tom týmu, který to překonal. Když se podívám zpětně, tak ty týmy tady byly hrozně silný, udělaly ohromné výsledky pro Pardubice. Takže jsme rádi, že se nám to povedlo.“

Na absolutní rekord Liberce vám schází čtyři body. Je to něco, na co budete v posledních zápasech cílit?

„Je to o každodenní práci a nasazení v zápase. Ne o tom, že bychom teď mysleli na to, abychom hlavně získali čtyři body. Musíme se připravit na další zápas a jít pro výhru.“

Vyhráli jste pošesté v řadě. Je to před blížícím se play off také důležité?

„Samozřejmě, to je o naší práci a o přístupu k těm zápasům, které nesmíme podcenit a odfláknout, aby přišlo právě to, o čem mluvíte. Abychom se správně nastavili v hlavách, že tvrdá práce přináší výhry a navázali na to v play off.“

Nepřekvapilo vás, že Mladá Boleslav, která je v tabulce předposlední, kladla až tak velký odpor?

„Ne, ty kluci jsou výborní. Hrají bruslivý hokej plný nasazení, každý zápas s nimi bývá takhle urputnej a těžkej, takže mě vůbec nepřekvapilo, že to bylo takhle těžký. Vůbec jsme si to ani nemysleli, že by to měl být nějaký jednoduchý zápas. Velká poklona jim, jak k tomu přistoupili, když už prakticky nemají o co hrát nebo ta sezona pro ně nějakým způsobem končí. Hráli výborně, my ani nečekali, že by nám to usnadnili.“

Co potřebuje Dynamo nejvíce vypilovat před play off?

„To je těžká otázka… Pro nás základní část ještě neskončila, za dva dny nás čeká zápas, na který se musíme připravit. Musíme hlavně odpracovat ty zápasy, které nás ještě čekají, abychom si potom přenesli tu aktuální formu i do play off zápasů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:09. Lantoši Hosté: 06:04. Čerešňák, 36:47. Poulíček, 45:56. Poulíček, 57:39. Vála Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Gardoň, Järvinen, Rohdin – Hradec, Fořt (C), Krivošík – Malínek, Závora, Stránský. Hosté: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Mrkva, Kika – Zíka, Štěpánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3389 diváků