Vary chystají restart a loví jména: nový šéf Kalous, mluví se i o Jandačovi

Veškerá pozornost se teď v Karlových Varech upíná do kabiny. Tým najel na šílenou vlnu porážek, dokonce hrozí dříve nemyslitelná věc, že ho z play off vystrčí Mladá Boleslav. Ale dost živo je i v kancelářích, vybírá se nové sportovní vedení klubu, které má Energii vystřelit do jiné sféry. Podle zdrojů iSport.cz je aktuálním favoritem na manažerskou pozici Jiří Kalous.