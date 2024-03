Tady máš Maria a McDavida! Jágr bere Ticháčka do Pittsburghu. A tykáme si

Kladenský obránce Jiří Ticháček dostal první pozvánku do seniroské reprezentace • Roman Mareš / Rytíři Kladno

Někdo se odmění dobrou večeří. Jiný si nadělí luxusní dovolenou. A co za báječné výkony v základní části dostane obránce Jiří Ticháček? Setkání s Mario Lemieuxem, Sidney Crosbym a nejspíš i s Connorem McDavidem. „Neskutečný!“ hlásí 21letý kladenský talent, jemuž Jaromír Jágr věnoval týdenní pobyt v Pittsburghu, kam se vydá s ním. Chce mu tím otevřít cestu za snem. Za NHL. A také ho nažhavit před baráží, kterou hokejové Kladno čeká v polovině dubna.

Deník Sport a web iSport.cz ho vybral jako nejlepšího ofenzivního beka extraligy. Zaslouženě. V 52 zápasech získal 43 bodů (13+30). O to obdivuhodnější, že se k takovým číslům vydrápal v utrápeném mužstvu, které bylo přikované u dna soutěže.

Což si dobře uvědomuje i majitel Rytířů. Proto spolu se společností Kaufland, generálním partnerem klubu, přišli s tím, že mu věnují týdenní pobyt v Pittsburghu. Ve městě Jágrovi zaslíbeném, v němž mu během února slavnostně vyřadili dres s číslem 68.

Teď se veterán do svého druhého domova vrací, protože ho Mario Lemieux pozval jako VIP hosta na svoji hokejovou školu.

Ale nepoletí sám. Vezme s sebou právě i Ticháčka. „Nazýváme to zájezdem, ale není to zájezd. Chceme, aby ses tam podíval na tréninky, uvidíš i jeden zápas. Bude tam i Mario Lemieux, Trottier a všichni veteráni,“ říkal mu Jágr po nedělním utkání a bezprostřední záběry z toho, jak mu to oznámil, zveřejnil na svém Instagramu.

Penguins hrají proti Edmontonu, takže uvidí na vlastní oči v akci i Connora McDavida, nejlepšího hráče planety posledních let.

Bude se moct potkat také s Paulem Coffeym, s jedním z nejlepších obránců v historii. A mužem, který Jágrovi v jeho začátcích v Pittsburghu ukázal, co je to opravdu tvrdá práce.

Teď bude inspirovat i zadáka, jenž může být budoucností českého hokeje. „Jirkovi to moc přejeme, zaslouží si to. Hodně s námi spolupracuje na škole hokejových talentů, je pro naše mladé holky i kluky velkým vzorem,“ říká Kristýna Körberová, marketingová manažerka Kaufland Škola hokejových talentů.

Právě ona mu symbolický voucher na zážitkový týden v Pittsburghu spolu s Jágrem předala. „Užij si to tam!“ vzkázala mu. A legendární osmašedesátka dodala: „Hlavně si to zasloužíš.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)

Ticháčkova reakce byla emotivní. Něco takového nečekal, byl potěšený. „Neskutečný! NHL uvidím poprvé, moc se těším!“ vykládal kladenský obránce, který nikdy nebyl draftovaný. Což však není žádnou překážkou, že by se jednou do NHL nemohl dostat.

I díky nadcházející misi u Penguins. „Ty vole, to je hustý,“ reagoval roztomile Ticháček, když mu Jágr říkal, co všechno může v Americe zažít. „Doufám, že nezapomenu mluvit anglicky,“ pousmál se po zmínce, že se potká i s Mario Lemieuxem.

Ikonou Penguins, spolu s Waynem Gretzkým nejlepším útočníkem všech dob.

Do zámoří se s Jágrem vydají už během týdne. Tedy v době, kdy hráči Rytířů dostanou volno předtím, než se vrhnou do tréninkového drilu před baráží.

Ticháček se naladí při stáži, která mu může změnit život. „Hlavní je, abys viděl, kde končí tvoje cesta. Máš na to, aby směřovala až do NHL,“ vzkázal mu Jágr, který v Penguins prožil 11 let, stal se ikonou. Nedávný krátký pobyt ukázal, jak ho klub i celá nejlepší liga světa respektuje.

Teď se budou moct přesvědčit, že Česko stále dokáže produkovat hráče, které stojí za to, aby dostali šanci. A když už ho přiveze ukázat sám Jágr, něco to znamená.

„Hele, a odteď si tykáme, jo?“ přikázal mu na závěr videa. „Čau Džegr,“ zvládl to „Tícha.“

Co nevidět řekne Čau, Pittsburgh.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE