Ticháček o životní sezoně: Jágr říkal, ať místo ležení doma jdeme něco dělat

Po tréninku usedl kladenský talent do VIP prostoru zdejšího zimáku. Kreativní obránce se pak pro deník Sport a web iSport.cz rozpovídal o dřině, která mu pomohla vylétnout do vyšších hokejových pater. „Nás mladé naučil si přidávat Jágr . Říkal: ´Máte volné odpoledne, tak místo ležení doma jděte něco udělat,´“ vyprávěl juniorský vicemistr světa z minulého roku.

Jaká panuje nálada v kabině po sérii proher?

„Nikomu se to nelíbí. Mrzí nás průběhy zápasů, kdy jsme je měli kolikrát dobře rozehrané nebo jsme sahali po bodech, ale nedokázali jsme to dotáhnout do konce. Zatím ale nepropadáme panice. Čeká nás hodně utkání za sebou. Soustředíme se na nejbližší. Je pro nás důležité, abychom jsme se nastartovali. Proher už bylo dost. Nezdá se to, ale pomalu se základní část blíží ke konci. Musíme se sebrat a vyhrát co nejvíc zápasů.“

Pro psychiku to není nic lehkého. Jak se s neúspěchem dá pracovat?

„Je to těžký. Každý chce vyhrávat a hlava je na to nastavená. Když se zápas nepovede několikrát za sebou, je pak člověk skleslý. Musíme věřit a tvrdě pracovat. Tréninky mají náboj. Musíme ale myslet pozitivně, protože jinak bychom se sami pohřbili.“

Používáte vy osobně nějakého mentálního kouče?

„Ne, nikoho nemám. Jednou bylo období, kdy jsem přemýšlel, že bych si někoho našel. Jsem ale takový, že dokážu z hlavy neúspěch rychle vytěsnit. Minulou sezonu mě to ale hodně žralo. Měl jsem špatný zápas a dělal jsem všechno pro to, aby další byl lepší, a ono se nepodařilo. Byl jsem rozhozený a bál se na ledě třeba jen nahrát. Hodně jsem se trápil. Na dvacítkách jsem si zvedl sebevědomí a už to bylo dobrý. Ale v tomhle ročníku, když se něco nepovede, tak se netrápím. V hlavě jsem si to uspořádal.“