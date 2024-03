Ceny Sportu v extralize: král Kaše, tři trofeje pro Dynamo a dvě pro Ticháčka

Kteří hráči kralovali v základní části Tipsport extraligy? • FOTO: Koláž iSport.cz Rok se s rokem sešel a web iSport.cz znovu rozdělil trofeje po základní části Tipsport extraligy. Základní podmínkou bylo, aby hráč odehrál v základní části alespoň 20 zápasů. V osmi kategoriích jsme vyhodnotili vždy pět nejlepších borců. Hráče jsme vybírali na základě sběru analytických dat i dlouhodobého pozorování v mistrovských zápasech. A věřte, že bylo z čeho vybírat…

Nejužitečnější hráč Ondřej Kaše (Litvínov) Oboustranný majstrštyk. Klubové vedení učinilo parádní nákup – risk s pořízením hráče, jenž celou minulou sezonu NHL promarodil, vyšel na sto procent. V nákupním košíku nemáte Ondřeje Kašeho jen jako hokejistu, ale taky jako lídra, co vám nastaví kabinu. Chlapa, co spoluvytvoří identitu mužstva. Dost z toho, že Litvínov zase žije dobrým hokejem, jde za ním. Kaše přišel restartovat kariéru, nejen něco odehrát za slušný peníz a pak vzít zase kramle. Dává si záležet na tom, aby za sebou zanechal pořádný otisk. Má obrovský vliv na herní vzestup týmu, navíc umí ze svých spoluhráčů dělat lepší hokejisty. Báječně mu to sedlo v lajně s bratrem Davidem a Nicolasem Hlavou. Pořadí:

1. Ondřej Kaše (Litvínov)

2. Lukáš Sedlák (Pardubice)

3. Peter Čerešňák (Pardubice)

4. Filip Chlapík (Sparta)

5. Daniel Voženílek (Třinec)

Nejlepší ofenzivní útočník Tomáš Filippi (Liberec) Na tuhle sezonu bude vzpomínat, protože prvně v kariéře překonal hranici 60 bodů. Vlastně premiérově přelezl přes padesátku a předtím v extralize zapsal nejvíc 40 bodů (2014/15 a 2021/22). Pro Filippiho jde o sumář z říše snů. Liberecký lídr se navzájem vytáhl s nejlepším střelcem Jakubem Rychlovským, nesmí se zapomenout ani na perfektní defenzivní práci Martina Faška-Rudáše. Díky ní má Filippi hodně prostoru na neobyčejné kreativní hrátky, zároveň uplatňuje víc než kdy jindy perfektní čtení hry s pozoruhodným odhadem dění v následujících sekundách. K ceně Sportu se 31letý centr propracoval i díky vynikající úspěšnosti na vhazování. Pořadí:

1. Tomáš Filippi (Liberec)

2. Martin Růžička (Třinec)

3. Ondřej Kaše (Litvínov)

4. Filip Chlapík (Sparta)

5. Lukáš Sedlák (Pardubice)

Nejlepší defenzivní útočník Lukáš Sedlák (Pardubice) Čeho si na Lukáši Sedlákovi ceníte? Jednou ze správných odpovědí rozhodně bude všestrannost. Máte útočníky, kteří dobře fungují před brankou soupeře, ale o dění na druhé straně vědí spíš z doslechu. Což rozhodně není Sedlákův případ. Pardubický vůdce byl při hře pět proti pěti u 79 vstřelených a jen 21 inkasovaných gólů, v lize na tom není nikdo lépe. Sedlák dobře ví, co je nutné udělat pro týmový úspěch. A pak je rozdíl, jestli to říká v kabině a tam to končí, nebo se tak chová i na ledě. Ano, nezůstává jen u řečí. Umí bolest přijmout i rozdat, neváhá blokovat střely soupeře, alibismus není nic pro něj. Loňský vítěz Tomáš Redlich tentokrát skončil druhý. Pořadí:

1. Lukáš Sedlák (Pardubice)

2. Tomáš Redlich (Karlovy Vary)

3. Pavol Skalický (Mladá Boleslav)

4. Jani Lajunen (Sparta)

5. Jakub Valský (České Budějovice)

All around obránce Peter Čerešňák (Pardubice) Dominantní vítěz. Pardubický bek si dokáže velmi dobře plnit základní povinnosti v defenzivě, a pak tu je k mání nadstavba, kterou mu ostatní mohou závidět. Ze všech extraligových zadáků má nejvyrovnanější poměr hry směrem dopředu a dozadu. Obojí na velmi vysoké úrovni. Při hře pět na pět byl na ploše u 41 vstřelených a 12 inkasovaných branek. V tomto kraluje. Třeba kladenský Ticháček a plzeňský Zámorský jsou v hodnocení účasti na ledě minus 14, slovenský pracant plus 32. Zkrátka je tím hráčem, kterého vyšlete na led, když je to nejvíc třeba. Takového měl Třinec v Jakubu Jeřábkovi, kterému však vystavila stopku těžká nehoda z pátečního střetu s Pardubicemi s následky otevřené zlomeniny lýtkové a holenní kosti. Pořadí:

1. Peter Čerešňák (Pardubice)

2. Jakub Jeřábek (Třinec)

3. Michal Kempný (Sparta)

4. Jiří Ticháček (Kladno)

5. Jakub Krejčík (Sparta)

Ofenzivní obránce Jiří Ticháček (Kladno) V přepočtu na 60 minut hry absolvovaných ve všech herních situacích u jeho jména najdete výkaz 2,3 bodu, mezi všemi ligovými beky jde o nejlepší údaj. Kladenský bek teprve nedávno oslavil 21. narozeniny, přesto se stal se 43 body (13+30) nejproduktivnějším zadákem soutěže. Je správně drzý, chytrý, kreativní, nedělá mu nejmenší problém hrát přesilovky, v nichž vytěžil nejvíc bodů ze všech beků (6+18), v přepočtu na 60 minut v početní převaze je se 7,4 bodu na druhé pozici. Ticháček dostal jako dárek od majitele klubu Jágra za výborný ročník stáž v Pittsburghu, po dubnové baráži by se měl připojit k národnímu týmu a zabojovat o účast na šampionátu v Praze. Šanci má velkou. Pořadí:

1. Jiří Ticháček (Kladno)

2. Daniel Gazda (Kometa)

3. Petr Zámorský (Plzeň)

4. Michal Kempný (Sparta)

5. Peter Čerešňák (Pardubice)

Defenzivní obránce Peter Čerešňák (Pardubice) Patřil k nejdůležitějším hráčům Pardubic v základní části. Na slovenského reprezentanta je spoleh jak v útoku, tak především do obrany. Směrem do defenzivy měl Čerešňák na spoluhráče nejlepší vliv z celého týmu (-0,6 za 60 minut hry). To potvrdil i počet 0,9 inkasovaných gólů při hře pět na pět. V tomto ohledu byl nejlepším bekem celé extraligy. U kádru Dynama se během sezony vystřídali dva trenéři, Václava Varaďu nahradil jeho asistent Marek Zadina. Oba ale klíčovému obránci věřili a udělali z něj nejvytěžovanějšího hráče Pardubic. Průměrně za zápas na ledě strávil 22:04 minut. Pořadí:

1. Peter Čerešňák (Pardubice)

2. Bohumil Jank (Mountfield HK)

3. David Bernad (Mladá Boleslav)

4. David Musil (Pardubice)

5. Juraj Mikuš (Vítkovice)

Top U23 Jiří Ticháček (Kladno) Sezona snů, jinak se ani výkony kladenského mladíka zhodnotit nedají. Talentovaný obránce byl jednou z ozdob základní části extraligy i přesto, že hrál za trápící se Rytíře, které opět nemine baráž. Jeho bodová produkce se zastavila až na čísle 43 (13+30). S jednadvacetiletým zadákem Kladno při hře pět na pět svoje soupeře přehrávalo. Poměr 54,8 % očekávaných gólů pro a proti je sám o sobě zázrakem. Famózní výkony neunikly ani reprezentačnímu trenérovi Radimu Rulíkovi a Ticháček si vysloužil premiérovou pozvánku do národního týmu. V anketě mu na záda šlapal liberecký útočník Jakub Rychlovský, který díky 26 gólům vyhrál korunu pro krále střelců. Pořadí:

1. Jiří Ticháček (Kladno)

2. Jakub Rychlovský (Liberec)

3. Adam Najman (Liberec)

4. Mikuláš Hovorka (České Budějovice)

5. Daniel Malák (Plzeň)