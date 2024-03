Plzeň hledá kouče, míří vysoko. Oslovila bývalého trenéra nároďáku

Plzeňský fanoušek sleduje předkolo play off v Litvínově • ČTK / Šťastný Jan

Uprostřed minulého týdne extraligová Plzeň vyhlásila odchod trenérů Petra Kořínka a Františka Bombice z kabiny áčka, spolu s nimi nebude přímo u týmu pokračovat ani Martin Straka. Indiáni předvedli podprůměrný ročník, v předkole play off nestačili z dvanácté pozice na pátý Litvínov. Změny jsou nutné. Kdo by mohl trenérské trio nahradit?

Informace iSport.cz hovoří o možném příchodu Josefa Jandače. Někdejší dlouholetý kouč Sparty a národního týmu je nyní bez angažmá a pobídku Západočechů zvažuje. „Pobavili jsme se o tom a uvidíme, co dál,“ potvrdil 55letý kouč.

Jandač je už druhým rokem na volné noze, i když by být nemusel. Kdyby chtěl, trénuje už dávno, ale zároveň jej nic nenutí skočit po první možnosti, jež k němu přistane. Čeká na nejvhodnější návrh, dívá se i dál než na příští ročník. V souvislosti s tím se v zákulisí mluví i o jeho možné kandidatuře na pozici šéfa Českého hokeje. Svazové volby proběhnou v červnu nedlouho po mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Josef Jandač na nejvyšší úrovni vedl výběry Liberce, Českých Budějovic, Pardubic a Sparty. Při misi v KHL působil v pražském Lvu a v Magnitogorsku. V období 2016 až 2018 vedl reprezentaci jako hlavní kouč.

Plzeň potřebuje po nepovedené sezoně probrat, nakopnout. Se sportovní otázkou však úzce souvisí i ekonomická problematika. Západočeši nepatří mezi bohaté kluby ani mezi extraligový střed, a tak je otázkou, jakým směrem do budoucna se míní vydat.

Vedení klubu se vedle trenérů rozloučilo i s několika hráči. Brankář Milan Klouček má namířeno do Českých Budějovic, obránce Marek Bučko a útočník Jakub Pour podle všeho do Hradce Králové. A finský útočník Aleksi Rekonen by se mohl stát novou posilou Mladé Boleslavi, kam odchází sportovní manažer Tomáš Vlasák.

