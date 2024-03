Bambula řešil zahraničí, ale těší se do Vítkovic: Blíž domů, rozhodly i peníze

Zápasy proti Liberci byly pro vás poslední v dresu Olomouce. Je to tak?

„Ano, byly. A je mi to docela líto. Olomouci moc děkuju za to, že jsem tady mohl strávit čtyři krásné roky. Musím poděkovat realizačnímu týmu, spoluhráčům i fanouškům za to, že mě a celý tým podporovali. Bude mi to tady chybět, ale zároveň se těším. Bude to nová zkušenost. Nakonec jsem se rozhodl pro změnu a myslím si, že i pro mě to tak bude dobré. Byl bych rád, kdybych se sem ještě jednou vrátil, protože tady ta kulisa a atmosféra v celém městě je super.“

Co rozhodlo pro to, že jste se rozhodl změnit prostředí?

„Bylo tam více faktorů. Asi nejvíce rozhodlo, že to budu mít blíže domů, protože hodina a čtvrt z Havířova do Olomouce dá zabrat. Nebudu lhát, rozhodl jsem se i kvůli penězům, protože tam dostanu samozřejmě více. Asi hlavně tyto dva faktory. Lámal jsem si s tím hlavu docela dlouho, budoucnost ukáže, jestli jsem udělal dobře.“

Ve Vítkovicích dochází ke změnám, budou tam noví trenéři. Byl jste v kontaktu s novým realizačním týmem?

„Znám se s oběma trenéry, ale ještě jsme spolu nekomunikovali. Těším se na to, až spolu budeme mluvit, až se dozvím, co ode mě budou chtít, jakou budu