Vítkovická čistka: Lakatoš i Fridrich na odchodu. S kým se moc nepočítá?

„Budou tady noví trenéři, s nimi budeme řešit kádr,“ řekl v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček. „Může se stát, že tady skončí i někdo, kdo smlouvu platnou má. To neříkám konkrétně kdo, to říkám obecně. To se klidně může stát – přijde jiný trenér, bude chtít mít jinou filozofii týmu a někdo mu do ní nebude zapadat, takže to budeme muset vyřešit, a to tak, aby byli trenéři spokojení a měli k ruce tým, se kterým chtějí stoprocentně pracovat.“

S trenéry budou zástupci klubu sedět a jednat. Odchod produktivního forvarda Dominika Lakatoše je podle všeho jasná věc. Jen se finalizuje kam. Podle informací webu iSport.cz si nové angažmá bude muset hledat