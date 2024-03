Zohorna se vrací do extraligy! Tam, kde slavil titul. Beci jdou do Finska

Bratři (zprava) Tomáš, Hynek a Radim Zohornovi si připsali společnou premiéru v dresu národního týmu. A debut to byl vítězný! Česko vyhrálo nad Švédskem 5:2 • Michal Beránek / Sport

Brněnský hokejový boss Libor Zábranský si vždycky přál mít v Kometě co nejvíc bratrů Zohornů. Ideálně všechny tři. Příchod Tomáše (Pardubice) a Radima (Pittsburgh) neklapne, ovšem Hynek (33) se podle informací iSport.cz stane velkou posilou týmu pro příští sezonu. Ve švédském Oskarshamnu končí, jeho návrat po šesti letech pod Špilberk je prý hotovou věcí.

Věkově prostřední ze sourozeneckého tria opustil Brno v roce 2018, po zisku extraligového titulu. Přes finskou ligu, KHL to vzal do Švédska. Tři roky působil v Oskarshamnu, s nímž hrál letos o udržení. V sezoně naskočil Zohorna do 54 duelů s bilancí 9 branek a 6 asistencí.

S výjimkou sedmizápasového hostování v Pardubicích v ročníku 2016/17 nehrál extraligu jinde než v Zábranského organizaci. Od podzimu ho tak čekají