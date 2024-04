Navrátil: lepší kondice, více bodů. Ale v oslabení se nevidím, říká útočník

Olomoucký zadák Jan Švrček nesouhlasí s vyloučením do konce utkání • Michal Beránek / Sport

Na rozdíl od (ex)spoluhráčů Jakuba Siroty a Jana Bambuly nedostal nominaci na reprezentační kemp před mistrovstvím světa, ačkoli z osobního hlediska zažil olomoucký útočník Jakub Navrátil nejlepší sezonu. V 52 zápasech zaznamenal 37 bodů (17+20), což je o 15 víc než v předchozím ročníku. Spolu s Jiřím Ondruškem navíc jako jediný odehrál kompletní počet duelů. Co dál? „Dávat ještě více gólů a ze všeho nejvíce se musím zaměřit na bránění,“ plánuje 24letý křídelník.

Co zpětně stálo za Navrátilovým progresem? K zásadní změně se odhodlal již v létě, kdy se rozhodl nezačít společnou přípravu s týmem, ale vyhledat osobního experta a trénovat individuálně.

„Chtěl jsem něco změnit, myslím, že se to povedlo a od začátku si sedlo úplně všechno,“ říká přerovský odchovanec a dodává: „Nejvíce jsem se zaměřil na kondici, shodil jsem hodně kilo a díky tomu jsem se po fyzické stránce cítil celý rok nejlépe v kariéře.“

Zaznamenal to také Navrátilův spoluhráč Jan Bambula, který zná Navrátilovu ofenzivní sílu a schopnost být produktivní. Všiml si však detailu právě týkající se fitness.

„Nejvíce se zlepšil v dravosti, byl nepříjemnější a rychlejší než v minulých letech,“ myslí si forvard, který byl před čerstvým odchodem do Vítkovic součástí týmu Hanáků čtyři kompletní sezóny. Tedy stejně jako Navrátil, a tak mohl sledovat jeho vývoj.

Větší komplexnost vyzdvihuje také asistent trenéra Mory Róbert Petrovický. „Věděli jsme, že je dobrý útočně a v produktivitě, ale opravdu se zlepšil i v obraně. Teď je to komplexnější hráč, který je lepší vepředu i vzadu, ale samozřejmě vždycky je co zdokonalovat,“ shrnuje progres svého svěřence slovenský kouč.

Sám Navrátil ví, že se stále může zlepšovat. „Mám velké nedostatky v bránění. Už to bylo možná trochu lepší, ale pořád je na čem pracovat,“ zhodnotil svou defenzivní práci, kvůli které se možná neobjevil v nominaci reprezentačního šéfa Radima Rulíka.

Sezónu Navrátil zakončil na čísle -1 ve statistice plus/minus, která zachycuje účast hráčů na ledě při vstřelených a obdržených gólech. V rámci soupisky „kohoutů“ mu to stačilo na šesté místo, ale v porovnání se soupeři je záporná bilance spíše neúspěchem.

V play off měl Navrátil dokonce bilanci -3, což bylo druhé nejhorší číslo týmu. Také kvůli záporné bilanci nehraje oslabení, což ovlivňuje jeho průměrný čas na ledě. „Určitě bych si někdy rád zahrál i oslabení, ale zatím se tam úplně nevidím,“ přiznává upřímně.

V Olomouci má platnou smlouvu až do konce sezóny 2025/2026, odcházet na rozdíl od Bambuly zatím nechce. „Jsem naprosto spokojený, protože jsme tady jako jedna rodina. O žádném přestupu jsem s nikým nemluvil,“ míní Navrátil ohledně své budoucnosti.

Fanoušci HCO tak budou moct sledovat jeho progres pravděpodobně ještě minimálně další dva roky. To je pro ně rozhodně dobrá zpráva. Tou další by mělo být oznámení posily, po Petru Fridrichovi z Vítkovic by měl mančaft trenéra Jana Tomajka doplnit také Martin Kohout z Komety.

