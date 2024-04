Plzeň řeší trenéra, má dvě možnosti. Přijde Klepiš, vábí i brankáře z Finska

Jakub Lev odchází do šatny • ČTK / Hájek Ondřej

Martin Bučko (vpravo) poslal Plzeň už ve 2. minutě do vedení • ČTK / Pancer Václav

Uplynuly čtyři týdny, co Plzni skončila sezona. Po vyřazení v předkole s Litvínovem klub odvolal realizační tým v čele s koučem Petrem Kořínkem a hledá náhradu. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se v záběru ocitli David Čermák a Miloš Holaň, mluvilo se o Josefu Jandačovi. Podle všeho končí doba, kdy na Západě spoléhali na převážně vlastní zdroje. Mužstvo převezme trenér, který přijde zvenčí.

Po vyřazení Plzně z play off deník Sport první informoval o odchodu sportovního manažera Tomáše Vlasáka. Po devíti letech mění stáj a přesune se do Mladé Boleslavi. Jeho agendu by měl převzít spolumajitel a šéf klubu Martin Straka, jenž pomáhal trenérům a při zápasech stál taky na střídačce. Nyní přemýšlí, komu svěřit osud mužstva po odchodech Kořínka s asistentem Františkem Bombicem.

Indiáni se dlouho drželi svých kořenů. Posledním přespolním trenérem byl v sezoně 2011/12 Marian Jelínek. Dalších dvanáct let vedl mužstvo pokaždé někdo z místních, případně trenér, který v klubu už působil. Pod Milanem Razýmem vybojovala Plzeň v roce 2013 historický titul, Michal Straka a Martin Straka tým dovedli k bronzu. Následovali Václav Baďouček a Petr Kořínek. Až na Baďoučkova pobočníka Miloše Říhu mladšího všechno bývalí elitní hráči a odchovanci. Další bronzový kouč Ladislav Čihák před nástupem k áčku pracoval v Plzni u mládeže.

Střídání domácích ikon končí, nazrál čas na změnu.