Furch po nástupu k Boleslavi: Brno jsem si oblíbil, ale život mění plány

Brněnští hokejisté mohou děkovat Dominiku Furchovi za postup do dalšího kola play off • Michal Beránek / Sport

Vítězná póza Dominika Furcha po postupu do čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Hotovo a oficiálně potvrzeno. Dominik Furch je hráčem BK Mladá Boleslav. Šampion extraligy se Slavií (2008) a švédské SHL s Färjestadem (2022) podepsal s Bruslaři tříletý kontrakt a v prvním rozhovoru po přesunu z Komety vylíčil důvody odchodu z Brna a co si od nového angažmá slibuje. „Brno je klub, který míří nejvýše, ale my jsme vypadli dvakrát ve čtvrtfinále. Člověk chce víc,“ hodnotil nedávnou minulost 34letý gólman, už v zeleném tričku nového zaměstnavatele.

Proč to u vás vyhrála Mladá Boleslav?

„Už v průběhu posledního ročníku jsem se rozhodl, že bych chtěl z rodinných důvodů (léčba manželčiny rakoviny) nadcházející sezonu řešit, abych byl blíž Praze, blíž rodině. Ve hře bylo pár klubů, nakonec jsme se dohodli tady. Když jsem se rozhodoval, chtěl jsem spíš delší kontrakt a tříletá smlouva vám dává určitý klid. Jednání bylo poměrně jednoduché a přímočaré. Dokázali jsme se dohodnout poměrně rychle. To bylo to hlavní.“

O vašem přesunu k Bruslařům se spekulovalo už během poslední sezony. Jak to tedy probíhalo?

„Když jsem se rozhodl, tak jsem šel nejdříve za vedením Komety, za Liborem Zábranským, zda možnost nějakého řešení vůbec je. Jakmile k tomu dali souhlas, teprve pak začalo hledání příštího klubu. Z mé strany ale nepřipadalo vůbec v úvahu, že bych v Brně sezonu nedokončil, jak se někde spekulovalo. To neexistovalo, chtěl jsem svou práci dokončit. Pak začaly vycházet ven nějaké spekulace, ale s tím se dalo trochu počítat.“

Co vám na vaše záměry pověděl majitele a GM Komety Libor Zábranský?

„S ohledem na důvody, s nimiž jsem tam zašel, měl pochopení. Samozřejmě ho to mrzelo, což mě určitým způsobem také, protože jsem si to v Brně oblíbil, ale člověk plánuje a život trochu mění. Situace se u nás doma změnila a já cítil, že je potřeba tohle rozhodnutí udělat. Libor měl pochopení, ale i pro Brno to samozřejmě byla komplikace. I proto jsem to chtěl řešit brzy, aby i klub měl možnost dostatku času hledat náhradu.“

Vaši nejbližší během angažmá v Kometě zůstávali celou dobu v Praze?

„Rodina občas dojížděla, já dojížděl zase zpátky do Prahy, když byl čas. Musím říct, že to bylo náročné...“

Kometa vypadla ve čtvrtfinále play off s Litvínovem, nešlo ze sezony vytřískat víc?

„Podařilo se nám udělat čtyřku, což byl s ohledem na průběhy sezony poměrně úspěch, všichni za to byli rádi. Šli jsme na pátý Litvínov, který je nepříjemným soupeřem. Nám se bohužel nepodařilo vyhrát ani jeden domácí zápas, což bylo klíčové. Byla škoda, že jsme povedený závěr základní části nedokázali zužitkovat víc.“

A pokud se ohlédnete za svým dvouletým působením v Brně? Kometa se na vás mohla spolehnout.

„Řekl bych, že to nebylo vůbec špatné. Byl jsem spokojený, jen mi chybí týmový úspěch, protože se nám toho za ty dva roky moc nepodařilo. Brno je klub, který míří nejvýš, ale my jsme vypadli dvakrát ve čtvrtfinále. Člověk chce víc. Ale z osobního hlediska hodnotím ty dva roky pozitivně. Město i lidi okolo jsem si oblíbil, budu na to vzpomínat v dobrém.“

Přicházíte do Boleslavi v době, kdy skoro až extrémně posiluje. Co byste tu chtěl dokázat?

„Chtěl bych pomoct k tomu, aby následující sezona byla pro Boleslav rozhodně lepší než minulá. Chtějí to tu samozřejmě všichni a já budu rád, pokud k tomu dopomůžu. Skládá se tady zajímavý tým, takže i ambice budou vyšší. Popravdě řečeno – po minulé sezoně být jiné ani nemůžou. Jsem rád, že ambice budou vyšší. Když jsem viděl v sezoně Boleslav dole, bylo to pro mě trochu překvapení, protože si nemyslím, že by kádr byl na to, aby se kluci takhle trápili. Věřím, že to bude lepší.“

Možná hloupá otázka, ale co chcete ještě dokázat v hokeji?

„Člověk chce pořád hlavně vyhrávat, od toho se odvine to další. Je to hlavně o týmovém úspěchu, aby člověk měl dobrou sezonu a měl z hokeje pořád radost.“

