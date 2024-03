Kometa se vyškrábala z kobky, znovu ukázala sílu: Tak to musí vypadat

Kometa se vyškrábala z kobky a najednou bere schody po dvou. Smazala manko z porážek na domácím ledě, ve čtvrtém duelu sežehla Litvínov na jeho ledě 5:1 a vyrovnala stav série. Je zpátky. „Máme, co jsme chtěli, jedeme odznova. Musíme to potvrdit doma,“ řekl po vítězství kapitán brněnského týmu Martin Zaťovič.

Změnilo se hodně věcí. Trenér Jaroslav Modrý se na brněnské střídačce při zápasech na Hlinkově stadionu vytasil s bekovkou. Klíčoví koně rozhýbali kosti. Po vyhraném dostihu ve třetím duelu se tým se semknul, vrátilo se mu sebevědomí a znovu předvedl svou sílu. „Vyrovnaná série, dva dobré týmy, měli jsme dobrý vstup do utkání. V důležitých chvílích nás podržel Dominik Furch. Jedeme domů dál pracovat,“ hlesl kouč hostů.

Kometa se probudila a zase naskočila. Najednou hrál na ledě úplně jiný tým. „Myslím, že doma jsme měli v některých věcech docela smůlu,“ vracel se Zaťovič. „Ale něco jsme si ukázali, co musíme zlepšit, aby se k nám otočilo štěstí. Bylo vidět, že pracujeme všichni, máme svoje prostory. Tak to musí vypadat.“

Litvínovské odvety byly zrcadlově podobné tomu, co se dělo v prvních dvou střetnutích v Brně. Napřed těsné a těžce vydřené vítězství, po něm krasojízda. Pomohl brzký gól, kterým Kometa navázala na rychlý obrat v závěru třetího duelu. Brzy si utrhla vedení.

„Zdá se mi, že pak hrajeme trochu líp. Jako většinou vždycky, když venku vedete a hru řídíte vy, a nikoli soupeř. Tentokrát se nám to povedlo, napadalo nám to tam a jsme rádi. Říkali jsme si, že hru musíme mít pod kontrolou od začátku. My nemáme čas na to, abychom vypadli na pět zápasů, co jsme měli v sezoně. To tady nejde. Prostě to musíme plnit. My jsme pozitivní, věděli jsme, jaká je naše síla. Jdeme dál,“ pokračoval Zaťovič.

Napřed Jakub Flek jak skútr prosvištěl kolem Radima Šaldy a poprvé zasunul. Pak se kolem nebohého obránce Vervy prohnala střela, kterou vyslal kanadský obránce Steve Moro. Démona předchozích utkání Mateje Tomka vyhnal z litvínovské branky na začátku druhé části třetím zásahem Kristián Pospíšil, který se v předchozím průběhu série na ledě víc vztekal a divil, než hrál.

Tentokrát rozšířil klub brněnských prvostřelců, prvně v sérii se trefil taky Steve Moses. Proti němu už stál Šimon Zajíček, který vystřídal Tomka. „Ale to vůbec nic neznamená. Zase určitě v neděli nastoupí proti nám. Musíme hrát stejně. Chodit do brány, hodně střílet. Jedině tak je můžeme porazit, funguje to na každý mančaft. Musíme to potvrdit. Hrajeme teď dobře, kompaktně. Když budeme plnit na sto procent, co máme, bude to dobré,“ navázal Zaťovič.

Psychika se překlopila na brněnskou stranu. Naopak chemikům se po slibném nástupu do série začal plán hroutit. Kometa je donutila k chybám, zápas Krušnohorcům vůbec nevyšel. Neměli se čeho chytit. Nevytvořili si soustavnější tlak jako v prvním utkání doma. Byla to Kometa, která určovala hru. Jestli chtěla Verva v utkání ještě něco zachránit, stejně se nikam neposunula, bylo z ní cítit zklamání. „Soupeři jsme bohužel třemi individuálními chybami nabídli velmi jednoduché vedení a pak už nenašli recept na obrat, případné zdramatizování utkání. Nová série na dvě vítězná utkání je před námi,“ pravil kouč Karel Mlejnek.

„Ne, je to play off a každý zápas je jiný. Věděli jsme, že to bude dlouhá série. Musíme držet laťku, jakou jsme si nastavili,“ připomněl Zaťovič. Zatím platilo, že se vyhrávalo jen venku. „Teď se to otočí, doufám. Jedeme domů a musíme to zvládnout,“ usmál se kapitán Komety. Čtvrtfinále s Litvínovem pokračuje v neděli v Brně.

