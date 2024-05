Pardubice se chystají propouštět. Ve hře by měl být odchod dvou hvězd

Pardubice dominovaly v extralize v základní části, se 121 body vytvořily nový rekord. V play off došly ve finále s Třincem až do sedmého zápasu, kde padly v prodloužení. Platí původně ohlášená varianta, že pozice trenéra Marka Zadiny zůstává pro příští sezonu pevná, tady se nic nezmění. Dva zdroje iSport.cz ale potvrdily, že ve hře jsou odchody hvězd.

Oficiálně Pardubice nic neoznámily. Ale už bezprostředně po konci sezony se jevilo jako pravděpodobné, že současný kádr vicemistra dozná změn. O odchodech Adama Musila, Roberta Říčky a Richarda Pánika se vědělo už dlouho dopředu. V příštích dnech by mohly naskočit další škrty na soupisce. „Berte to jako hotovou věc, je to jen otázka času,“ řekl pro iSport.cz zdroj, který má blízko k vedení klubu.

Ve hře má být prý ukončení smlouvy obránce