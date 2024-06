Prezident APK o play off, dopingu, baráži i Dědkovi: Nejsme parta strejců

Hrát extraligové play off stále s dvanácti účastníky? Nebo vyřazovací část o dva týmy zúžit? Názory se různí. Prezident Asociace profesionálních klubů Jan Tůma v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vysvětluje, která varianta je mu bližší a proč.

Když si kluby rozhodly, že budou řídit extraligu samy, říkalo se, že to dopadne zase chaosem jako dříve, neskončí to dobře a soutěže se zase zbavíte. Asi to teď ale není v plánu.

„Vůbec. (usměje se) Všechno šlape, tým kolem Martina Loukoty funguje, celá liga mu dává podporu. Občas samozřejmě přijde chvíle, kdy je někdo s něčím nespokojený, ale tak to chodí nejen ve sportu vždycky. Fungujeme dobře, se svazem řešíme technicko-administrativní věci. Chtít řídit extraligu sami byl dobrý krok, ale práce je před námi pořád hodně.“

Odpusťte, ale APK byla vždy vnímaná jako skupina lidí, která se sejde, pohádá se, nic nedohodne nebo ani nepřijedou lidi, kteří mají mandát něco rozhodovat. Tohle už není?

„Doufám, že tahle éra je pryč, pamatuju si ji dobře. Staráme se o vlastní produkt a vidět to je. Víme, že se o spoustě věcí domluvit musíme, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Dřív, když to nefungovalo, sáhl nám do toho svaz, řekl, jak věci budou. My s tím třeba nebyli v pohodě, ale neuměli jsme se domluvit uvnitř. Teď se rozhodneme sami, snažíme se, aby všechno mělo hlavu a patu.“

V NHL si kluby zvolí Garyho Bettmana, kterému rada guvernérů věří a on ligu řídí. Jakou pozici má tady v porovnání s ním ředitel soutěže Martin Loukota?

„Do určité míry podobnou, má na starosti, aby fungovala soutěž a APK. Představenstvo je v hierarchii nad ním, ale do denních věcí mu nezasahuje. Martin je placený funkcionář, který má svůj tým lidí. My ostatní v představenstvu jsme zástupci klubů, dohlížíme a řešíme zásadní věci.“

Před play off jsme si psali a nelíbilo se vám, jak vrtáme do modelu play off, že píšeme, jak je zbabělé mít 12 týmů v boji o titul. Pořád jste naštvaný?

„Ale ne, beru, že pohledů je víc. Jeden je sportovní, tam to máme mezi kluby tak půl na půl. Někdo říká, ať jde dál 12 klubů, když ligu platíme, což je