Mistr světa Kondelík do Pardubic! Ale ne hned, co všechno Dědek nabízel?

Dřívější informace webu iSport.cz se potvrzují, Jáchym Kondelík se upsal Pardubicím. Novopečený mistr světa z Prahy se stane hráčem Dynama od sezony 2025/26, na východě Čech se dohodl na víceletém lukrativním kontraktu. Příští ročník by měl ještě strávit v Českých Budějovicích, kde mu za rok na jaře doběhne dvouletá smlouva. Není však zcela vyloučené, že se v příštích dnech domluví na angažmá v NHL.

Prožil skvělou sezonu se sladkou tečkou. Že je Jáchym Kondelík kvalitní centr s velkým potenciálem do budoucna, to se vědělo už v době, kdy reprezentoval v šestnáctce. Ovšem poté sešel z očí, vsadil na zámořskou cestu, celých sedm let od roku 2016 strávil za oceánem. NHL však v dresu Nashville Predators neklapla a loni na podzim se budějovický odchovanec vrátil na rodnou hroudu.

Po angažmá na univerzitě v Connecticutu a po působení na farmě v Milwaukee se rozhodl restartovat doma kariéru. Ačkoli měl finančně zajímavější nabídky než z mateřských Českých Budějovic, dávalo mu smysl vrátit se nejprve domů.