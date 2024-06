Konec Modrého v Kometě? Je za tím vážná nemoc! Farmu vzal až potom

Vašemu rozhodnutí se dá rozumět, zdraví nejbližších má jednoznačně přednost. Jak se to celé seběhlo?

„Podepsal jsem v Kometě a připravoval se na nový ročník. Přiletěli jsme zpátky do Států a viděl jsem, v jaké kondici jsou manželčina maminka i s tátou. Měsíc jsem to v sobě tutlal. Manželka mi říkala, že je to strašně těžké. Rozebíral jsem to tam a zpátky. Chtěl jsem pokračovat v Brně. Vybudoval jsem si tam nějakou pozici, vztah s hráči. Začalo to jít správným směrem. Cítil jsem, že se od toho můžeme odrazit. Ale jsou i jiné věci… Manželka se pro mě obětovala celý život. V minulosti se mi to stalo s tátou. Když mi odcházel, nebyl jsem toho součástí. Moc mě to mrzí.“

Takže jste se rozhodl ukončit angažmá v extralize a najít si jiné za mořem.

„Když jsem byl na letišti, začal jsem rozesílat svůj životopis. Musím taky