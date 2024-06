Sparťané pálí do Smejkala: Klidně mu naložte, ale slušně, píše Forman

Když vy máte Hyku, tak my… to budete koukat! Přestup českého hokejisty Jiřího Smejkala do Pardubic budí emoce. Nadšení Dynama z první posily ze zámoří je trnem v oku fanoušků Sparty, kteří doufali, že se její bývalý útočník jednou vrátí právě do Prahy. Podpis s extraligovým rivalem je pro Pražany o to bolestivější, když se bronzový medailista z mistrovství světa 2022 při odchodu do zahraničí dušoval, že pro něj pražský klub bude v Česku vždy číslem jedna. Na sociálních sítích své při nejmenším zaskočení ze Smejkalovy volby neskrývají ani někdejší spoluhráči. A pardubičtí příznivci? Ti se jen baví.