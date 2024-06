Pardubice odpálily bombu. Potvrzen přestup, co nepotěší sparťany

Pardubice zatím jen propouštěly a oznamovaly odchody. Co se týká útoku, pryč jsou čtyři hráči: Adam Musil, Robert Říčka, Richard Pánik a Tomáš Hyka. Největší emoce mezi fanoušky vzbudil poslední ze seznamu, kterému klub ukončil dlouhodobou smlouvu, a on se hned domluvil se Spartou. Nyní Dynamo přichází s první velkou posilou. Jak dříve potvrdil web iSport.cz, na východ Čech míří Jiří Smejkal. Reprezentační útočník podepsal v klubu dlouhodobou smlouvu.

Metrákový ofenzivní univerzál po třech letech ve Skandinávii podepsal před rokem kontrakt s Ottawou. Jenže organizace byla ve velkých problémech, nefungovala. A ani český silák si pevné místo nezískal. Už na startu sezony se spekulovalo, že se vrátí zpátky. „Slyšel jsem, že se snaží o návrat do Evropy,“ napsal na síti X kanadský novinář Shawn Simpson, jenž vidí do zákulisí Senators. „Na farmě si vydělá jen 82 500 tisíc dolarů a za moře se nevracel proto, aby hrál v AHL,“ dodal.

Nakonec Smejkal v Ottawě odehrál 20 zápasů, dal jeden gól, na jeden nahrál, ale převážnou část sezony odkroutil na farmě. Bralo se za hotovou věc, že odejde do Švédska, odkud vyrazil směr Ottawa. Zájem o něj mělo několik předních klubů.

Z návratu do Skandinávie ale sešlo, potvrzen byl jako posila Pardubic. Z přestupu na východ Čech zřejmě nijak nepotěší fanoušky Sparty, ke které se český reprezentant hrdě hlásil i po odchodu do zahraničí. „V Česku pro mě Sparta bude vždy klub číslo jedna,“ vzkazoval Smejkal v rozlučkovém videu příznivcům Pražanů, když odcházel do Tappary Tampere.

Odchovanec Českých Budějovic dovede v útoku zastat hodně rolí. Je mu jedno, jestli hraje křídlo nebo ve středu útoku. V klidu ubrání nejlepší hráče soupeře na oslabení, ale současně od něj můžete čekat i sezonu, kdy nasází 25 gólů a víc.

„Od prvního momentu tu byl obrovský zájem pana Dědka i celého Dynama. Měli jsme nějaké jednání, bavili jsme se o mých a pardubických cílech. Chceme toho co nejvíce vyhrát a být úspěšní, na to se moc těším,“ řekla nová posila Pardubic po příchodu pro klubový web.

Smejkal by se měl po podpisu smlouvy stát jedním z nejlépe placených hráčů soutěže. Současně se mluví i o vysokém podpisovém bonusu, na který se ho Dynamo snažilo nalákat.

Smejkal by mohl v první formaci vyřešit prázdné místo vedle kapitána Lukáše Sedláka. Druhé by měl obsadit Martin Kaut, který v klubu podepsal desetiletou smlouvu. Dynamo pak jen musí doufat, že mu na poslední chvíli nevyfoukne kapitána Sedláka nějaký klub NHL. Zámořské kluby mají čas do 15. června.