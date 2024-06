Vůči Motoru mám svědomí čisté, vysvětluje Kondelík směr Pardubice

Po hospodách v Českých Budějovicích i jinde je to pálivé téma. Přesun Jáchyma Kondelíka do Pardubic od sezony 2025/26. Tu příští by měl strávit na jihu, jak mu velí loni uzavřený pakt. Proč nakonec zvolil Dynamo? Novopečený mistr světa z Prahy souhlasil s nabídkou iSport.cz, aby otevřeně vysvětlil, jak se věci měly a mají. „Rád bych touto cestou popsal, jak přesně se všechno dělo, abych se k tomu už nemusel vracet,“ nadechne se 24letý útočník, který během jednoho jediného roku zažil zásadní zlom v kariéře.

Proč jste nakonec neuzavřel novou dohodu s Motorem, ačkoli ta možnost byla?

„Začnu trochu zeširoka. V extralize je zvykem domlouvat nové smlouvy během rozehraného ročníku. To jsem nechtěl, nemám to moc rád. Razím názor, že tyhle věci mají být vyřešené mimo sezonu, v tom jsem asi ovlivněný Amerikou. V sezoně se má hráč soustředit na hokej a ne na věci okolo, nepřidávat další stres k už tak důležitým a náročným hokejovým záležitostem. Mám za to, že řešit měsíc někdy i delší dobu novou smlouvu a do toho hrát hokej, není ideální a do výkonu se to může promítat. Proto jsem si říkal, že bychom se mohli začít bavit o mé další budoucnosti v Motoru od roku 2025 a případně uzavřít nový kontrakt.“

A došlo k tomu?

„Ano. V rámci posezonních výstupních mítinků s tím sami přišli pan trenér Čihák s manažerem Jirkou Novotným. Shodli jsme se, že by to bylo fajn. Probral jsem to doma s rodinou, přítelkyní a mým agentem Radimem Vrbatou. V Budějkách jsem spokojený a uvnitř jsem cítil, že bych tu chtěl zůstat nadlouho. Taková byla i moje odpověď panu trenérovi a Jirkovi. S tím, ať tedy přednesou nabídku a já usoudím, jestli má pro mě jejich návrh význam. To byl začátek všeho.“

Co vím, návrh Motoru dlouho nepřicházel a celé se to začalo vléct. Bylo to tak?

„Asi záleží na definování si, co je dlouho. Chápu, že každý to může vnímat jinak. Z pohovoru po konci sezony jsem ale nabyl dojmu, že oboustranný zájem je veliký a dohodneme se rychle, v řádu dnů. Je důležité zmínit, že jsem Budějovicím řekl, že jsou samozřejmě prvním klubem, s nímž chci jednat. Že mají možnost podat první nabídku a sami od sebe nehodláme nikoho jiného kontaktovat. A to jsme dodrželi. Než přišla nabídka od Motoru, tak se postupem času k mému agentovi a i ke mně začaly hrnout telefonáty ve stylu, co mám v plánu od sezony 2025/26. Těch týmů nebylo málo.