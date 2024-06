Stezka: Kometa? Něco domluveného mám. Popsal těžký boj i finále AHL

Stezka před odchodem do Ameriky oblékal dres Vítkovic • Michal Beránek / Sport

Calder Cup pro vítěze AHL a pak návrat do extraligy. Konkrétně do Komety Brno, která na Aleše Stezku (27) čeká. Takový je plán a nejspíš i přání gólmana, který dělá ve finálové sérii zámořské soutěže dvojku zkušenému Chrisi Driedgerovi. S Coachella Valley Firebirds vede v sérii nad Hershey Bears 2:1 na zápasy. „Ano, něco domluveného mám,“ nezapírá v rozhovoru pro iSport.cz. Konkrétní klub jmenovat nechce, nicméně jde o Brno, kde by měl obsadit post jedničky po Dominiku Furchovi.