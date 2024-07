Jediní v extralize! Dynamo má technologii, která ví o hráčích všechno

Trochu to zní jako sci-fi. Po hale kolem reklamních panelů jsou rozmístěny snímače, které monitorují každého pardubického hráče. Je úplně jedno, jestli má Dynamo trénink, nebo hraje zápas. Přiblížíte se ve výstroji a v aplikaci o sobě najdete ty nejmenší detaily. „Fotbalisté mají tílka se senzorem. Jakýkoliv uděláte pohyb, jste pod dohledem a nahrávaní. Dostáváte živě přesný obraz o tom, co člověk na hřišti dělá, kde se pohybuje, v jakých tepových hodnotách a tak dále,“ vypočítává Mocek.

Třeba na fotbalovém EURU bylo vidět, jak všichni hráči národního týmu nosí pod dresem speciální „podprsenky“. Nešlo o žádný módní ústřel, ale nutnost. Právě v tílku je ukrytý čip. Pardubice využívají stejnou věc, jen bez „podprsenek“. „Na každou vestu jsme s kustodem Liborem Hovorkou našili kapsičku, do které se dá čip. Víme o hráčích úplně všechno,“ vypočítává Mocek.

Když přemýšlíte, co znamená slovo „všechno“, tak opravdu všechno. Trenéři dostávají data, ze kterých se nemáte šanci vylhat. „Máte ukazatel, jak hráč vypadal při zápase, v tréninku. Dovedeme si podle toho i naplánovat celý měsíční cyklus. Jsem nadšený, vážně výborná věc,“ nadšeně vypráví Mocek. „Pro mě je to evoluce. Když vidím NFL, fotbal, využití umělé inteligence, proč by to nevyužil hokej?“přidává.

Nejde o nic tajného, spíš krok dopředu, do kterého buď investujete, nebo ne. „Je to skvělý. Jsme jediní v Česku, kdo tohle využívá a doufám, že brzy s tím přijdou i další. Je to velký krok dopředu,“ je si jistý kouč Pardubic.

