Škorvánek bude eso extraligy, věří v Hradci. Podle Lašáka to rozbalí

Do Česka přichází jako NĚKDO. Na Slovensku se stal Stanislav Škorvánek nejlepším brankářem ligy, nadešel čas, aby se po dvou světových šampionátech posunul. Extraliga by měla ukázat, jak dobrý opravdu je. „Vaše liga je pro brankáře snadnější než slovenská,“ věří bývalá gólmanská hvězda Ján Lašák. Škorvánek to podle něj v Hradci Králové rozbalí. Takže další eso na seznam k němu a Čiliakovi?