Přestupová bomba potvrzena! Červenka podepsal v Pardubicích

O příchodu reprezentačního tahouna a kapitána mistrů světa z Prahy se začalo spekulovat zhruba na začátku července. A co se zprvu zdálo jako utopie, se nakonec stalo realitou. Roman Červenka si plácl s Pardubicemi. Už tak nabitý kádr tak získal další hvězdu. A tentokrát tu největší.

„Do týmu přinese obrovské zkušenosti z velkých zápasů. Věřím, že vám fanouškům i celé extralize návrat české hokejové ikony dodá další důvod chodit na Dynamo,“ řekl Petr Dědek, majitel Dynama Pardubice klubovému webu k příchodu Romana Červenky.

Teď už bývalý útočník Rapperswil totiž i v pokročilém věku předvádí famózní výkony. Nic ze svého umu neztrácí. Ba naopak, vypadá to, že zraje jak dobré víno. Za bohatou kariéru nabral mraky zkušeností, které v druhé polovině kariéry dokáže perfektně prodat. Za ty léta se obrnil proti tlaku, nic ho nerozhodí, a právě proto je pro Dynamo, na které je tlak po dvakrát neúspěšném play off čím dál větší, ideální volbou.

„Červus dlouhodobě patří k nejlepším českým hokejistům a dokazuje to každý rok. Je velmi zkušeným hokejistou, přirozeným lídrem. Zkrátka je to hráč, kterého by chtěl v týmu každý. Na nedávném úspěšném mistrovství světa jednoznačně dokázal, že i v pokročilejším věku stále patří mezi špičku. Jsem moc rád, že ho nyní máme v našem dresu,“ říká Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama.