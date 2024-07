Červenka a Pardubice, 5+1 zásadních otázek. Co by v něm Dynamo získalo?

Roman Červenka v dresu Rapperswilu • FOTO: Profimedia.cz V pondělí plánují Pardubice oznámit důležitou věc, svolávají tiskovou konferenci. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je velmi pravděpodobné, že se dotáhla do konce jednání s Romanem Červenkou a Rapperswilem, takže by klub měl představit jako svoji posilu minimálně reprezentačního kapitána. Pokud to neudělá, stále platí, že chybí jen malé detaily, aby vše klaplo. Tady jsou zásadní otázky kolem ambiciózního Dynama a Červenky.

Proč odejít ze Švýcarska? Asi zásadní věc. Roman Červenka má v Rapperswilu smlouvu ještě na jeden rok. Známá poučka hlásí, že ze Švýcarska se neodchází. Důvod se ale přece jen najít dá. Odehrál tam osm sezon, dvakrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy, posledních pět let nastupoval za klub, který patří do podprůměru celé soutěže a nezdá se, že by se mělo něco měnit. Z ligy by patrně příští rok stejně odešel, takže je reálné udělat krok o rok dřív. O titul by s Rapperswilem teď rozhodně nehrál, spíš o čtvrtfinále, víc už nedokáže. Prosákly navíc informace, jak klub loví ofenzivní křídlo a láká Pontuse Aberga. Tím by měl o jednoho cizince víc, než povolují pravidla. Odchod ze Švýcarska v tuhle chvíli dokáže, že Červenka má ambice. Dostat dobře zaplaceno a užít si ještě jeden fajn rok může být málo. Pardubice by se nejspíš ozvaly i za rok, na druhou stranu, majitel Petr Dědek umí být hodně přesvědčivý. Když něco chce hned, dovede tlačit na pilu hodně silně. Červenka ve Švýcarsku: zápasy: 321

321 body: 364 (112+252) Roman Červenka v dresu Rapperswilu • Foto Profimedia.cz

Proč zrovna Dynamo? Slavia je v prvoligové bažině, takže sem ne. Kdysi hrál za bohatý Chomutov, který měl ambice, a vedl ho Vladimír Růžička. Původně zruinovaný klub však právě postoupil do 1. ligy a Růžička už v extralize nejspíš nic trénovat nebude. Tehdy útočník šel za trenérem, jehož dobře znal ze Slavie. Pro Pardubice taky hovoří, že se jedná o silně ambiciózní projekt, kde se točí ještě víc peněz než u Pirátů, mělo by jít i o daleko stabilnější adresu. K tomu se dá čekat, že i v 38 letech dostane smlouvu na 2-3 roky v podobné cenové hladině, kolik by si vydělal ve Švýcarsku. Ale hlavně? Vztahy. Jeho agent Aleš Volek má v Dynamu hodně klientů, zastupoval i současného sportovního manažera Pardubic Petra Sýkoru. Ten zase hrál v Davosu s manažerem Janickem Steinmannem, tím pádem by se mohli umět domluvit na rozvázání Červenkova kontraktu. A pak taky útočník má z MS zkušenost s Lukášem Sedlákem, vedle něj se mu hrálo dobře. Červenkovy úspěchy: 2x mistr světa: 2010 a 2024

vítěz KHL: 2015

vítěz extraligy: 2008 Opravdu se zlatý hokejista Roman Červenka vrátí do extraligy? • Foto Sport: M. Beránek, P. Mazáč

Proč ho Pardubice chtějí? Jednoduchá odpověď: chtějí vyhrát a nechtějí koupit v play off další lekci. Takže koho jiného si pořídit než kapitána mistrů světa? Je úplně jedno, zda má Roman Červenka na dresu nějaké písmeno, nebo ne. Vyrostl z něj přirozený lídr. Respekt si získal u Davida Pastrňáka, Radima Rulíka, Aloise Hadamczika a v současnosti v našem hokeji neexistuje postava, která by zpochybňovala jeho přínos. Dynamu by měl dát to samé, co reprezentaci, tedy vnitřní klid a vysokou pracovní morálku. Tohle všechno dovede podpořit stále extrémně vysokou výkonností. Na to, že mu v prosinci bude 39 let, hraje pořád velmi dobře. Vize Pardubic by měla být, že Červenka zrychlí proces učení přes bolavé nezdary a nasměruje tým k titulu. Zároveň sebere zase trochu pozornosti z Lukáše Sedláka. Nejdřív se stali hlavními tvářemi Radil a spol., pak Sedlák, Hyka a Will, teď tahle pozornost čeká patrně Červenku. Výhoda? S ním to ani nehne. 13 let se v Pardubicích bude na jaře čekat na titul. Nejdelší pauzu mezi dvěma tituly měl klub v letech 1989-2005 Zklamaní pardubičtí hokejisté Tomáš Zohorna (druhý zleva), Jan Košťálek a Tomáš Hyka (vpravo) s ratolestmi po prohraném sedmém finále s Třincem • Foto Robert Klejch (CNC)

Jak by mohl vypadat v extralize? V přesilovce by mohl být nejlepším hráčem soutěže. Dovede se rozhodovat rychle, správně, prodává svoje zkušenosti i techniku. Na druhou stranu nejde čekat, že byste v něm každý večer viděli nejlepšího hráče soutěže. Kondičně je stále našlapaný, Roman Červenka na sobě maká, jenže věk obelhat nejde. Extraliga už není úrovní horší než švýcarská liga, dá zabrat. K ruce bude mít sice velmi dobré spoluhráče, ovšem neutáhne všechny zápasy sám. Nepřinese na ramenou pohár do Pardubic, ale může k němu výrazně pomoci, že uklidní lidi kolem sebe, dobře nahraje. Na druhou stranu je potřeba vidět, že dobře nahrával i Tomáš Hyka. Jeho nejvyšší počet nahrávek do slotu při finálové sérii ostře bije do očí s tím, že v klubu skončil, protože nezářil v play off. Stačilo, aby někdo z nebezpečného prostoru Hykovy puky dostal do branky a celý příběh vypadal jinak. Takže aby Červenka zářil a dostal se někam na 50 bodů, potřebuje kolem sebe silné spoluhráče. Nejstarší hráči Pardubic: Tomáš Zohorona: 36

Lukáš Radil: 33

Robert Kousal: 33

Tomáš Vondráček: 33

Roman Will: 32 Český kapitán Roman Červenka pálí na branku Leonarda Genoniho • Foto Beranek / Sport

Co by znamenal pro Pardubice? Větší pozornost, vyšší náklady, fanoušci ostatních týmů je budou hodně řešit. Nic, na co by nebyly pod vládou Petra Dědka zvyklé. Zajímavé budou ale pohyby v sestavě. Protože po odchodu Tomáše Hyky se zdálo, že do první formace určitě míří nová posila Jiří Smejkal a na druhé křídlo Martin Kaut. Ten měl v minulé sezoně velkou smůlu na zranění. Mimo byl na začátku, a když se dostal do formy, zase vypadl a musel se hrabat zpátky. Ukázal se jako útočník s jednou z nejlepších střel v lize, kdyby byl fit, asi by si řekl i o nominaci na MS. Kdyby... Teď se dá čekat, že levé křídlo u Sedláka obsadí Červenka. Smejkal zvládne v útoku víc pozic, ale víc se hodí doleva. Takže pravé křídlo u Červenky se Sedlákem pro Kauta? A kam se Smejkalem? Variantou může být, že místo Tomáše Zohorny k Radilovi s Kousalem. A schválně, co by se asi stalo, pokud by si Filip Zadina neplácl nakonec s nikým v NHL? Anebo kdyby nakonec Dynamo ještě dotáhlo Jakuba Vránu? Jak by mohly vypadat útoky: Kaut-Sedlák-Červenka

Radil-Kousal-Smejkal

Mandát-Poulíček-Vondráček

Rohlík/Urban-Zohorna-Paulovič Útočník Jiří Smejkal se po návratu ze zámoří upsal Pardubicím • Foto hcdynamo.cz