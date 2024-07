Slovenští brankáři v historii extraligy: Třikrát bravo a třikrát zklamání

Chcete hráče s dobrou cenovkou i kvalitními výkony? Hledejte na Slovensku. Tím se řídí extraligové kluby už pěkných pár let a platí to jak pro hráče, tak pro brankáře. Podívejte se v přehledu iSport.cz, kteří muži s maskou zanechali v Česku velkou stopu a kteří naopak očekávání nenaplnili a zmizeli bez fanfár.

Měl začátek jak z pohádky. Čtyři roky se pral, aby chytal NHL za Nashville, a propracoval se k šesti zápasům. V roce 2004 ho přivedl Zbyněk Kusý do Pardubic jako velkou posilu, klub s ním získal po šestnácti letech vysněný titul a lidi si ho zamilovali. Stal se silnou jedničkou silného klubu, kde vydržel pět sezon. Čtyři a půl roku chytal v zahraničí, přišel do Liberce a znovu předvedl svoji extratřídu. V roce 2016 získal další titul a stal se nejlepším brankářem ligy. Za tři a půl sezony u Tygrů odvedl hodně práce.

Marek Čiliak (Kometa, Budějovice)

Jeden ze symbolů slavné dynastie Komety. Tituly z let 2017 a 2018 mají jeho výrazný podpis. Působil jako extraligový Patrick Roy, v základní části slušné, nějak to ujde. Ale pak přijde play off a najednou jste nechápali. Sakra, kudy na toho chlapa? Nepustil nic. Kometa skvěle bránila, ale ran stejně pochytal dost. Byl celý rudý, kouřilo se z něj, ale přitahoval puky k sobě. Král dvou play off v řadě. Nevyšlo mu jen angažmá v Budějovicích (2020/21), tým dělal hodně chyb, tam chytat neuměl.