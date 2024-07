Červenka si vybere spoluhráče. Plat? Dva miliony, odhaduje expert

Nejvyšší domácí soutěž dostává další grády, vykoupení reprezentačního kapitána ze švýcarského Rapperswilu je obrovským přestupem a tahákem. Tomu bude stoprocentně odpovídat i odměna pro exkluzivního útočníka. „Červus si i řekne, s kým by chtěl hrát,“ míní Radek Duda, expert podcastu Zimák, bývalý spoluhráč pardubické posily a také jeden z jeho individuálních trenérů.

Roman Červenka opouští renomovanou ligu, navrch příjemnou zemi. Dělá dobře?

„Já hlavně nechápu Švýcary, že ho dál nechtějí a rok před koncem smlouvy ho pustí. Rapperswil je průměrný, možná podprůměrný klub a kdo jiný by jim měl vychovávat kluky v týmu než Červus? Kdo jiný by jim měl ukazovat, jak vypadá, co obnáší leadership? Roman je totální profesionál, od něhož by se měl každý učit. Byl to Červus, který Rapperswil v posledních letech postavil na nohy. Což je tým, který by si měl dobrým skautingem pořizovat a vychovávat mladé hráče. K tomu má v mančaftu legendu, od níž by se všichni učili. Včetně cizinců. Po světě nenajdete tolik hráčů, kteří mohou nabídnout tak bohatý hokejový repertoár jako Červus.“

Na druhou stranu prosakuje, že Roman Červenka nebyl spokojený s vizí Rapperswilu, což mohlo hrát značnou roli v přechodu na české území, co myslíte?

„Roman je v tomhle směru velice chytrý hráč. Hokej vidí správnýma očima. Určitě ví, že v Pardubicích od trenéra Zadiny dostane přesně to, co ke své hře bude potřebovat.“

Perfektní spoluhráče, především Lukáše Sedláka, dlouhou přesilovku, čili jedinečné náboje na to bavit se hokejem. A ve výsledku velkou šanci na týmový úspěch.

„Pro Pardubice je tahle transakce výbornou zprávou. Petr Dědek určitě pozorně sledoval mistrovství světa a musel si všimnout, že Červus Sedla vyloženě udělal. Lukáš vedle něj vyloženě vyrostl. Co si budeme povídat, Sedlák musí zůstat Sedlákem, silovým útočníkem, nehrát si tolik na playmakera a mozek mužstva. To není jeho džob. Roman je král hry, určitě si řekne, s kým by chtěl hrát. Hodně se těším na jeho spolupráci s Peterem Čerešňákem, beka praváka bude Červus hodně potřebovat na přesilovce, vyloženě ho potřebuje.“

Říkáte, že si Roman Červenka řekne o spoluhráče, ale u jednoho jediného řešení by nemělo zůstat, ne? To by soupeři dost uvítali…

„Jednoznačně. V sezoně bych si určitě udělal několik variant útoků s Romanem. Tedy to, co Pardubice v minulé sezoně absolutně neměly. Měly si připravit víc možností ofenzivní sestavy pro play off, ale neudělaly to. Na tom bych si nyní nechal záležet a svým způsobem obětoval základní část. Vždycky potřebujete mít v záloze varianty B a C.“

Už pro poslední sezonu Dynamo postavilo hodně silný kádr, nyní po Jiřím Smejkalovi přišla vůbec největší ryba. Jak těžké bude kočírovat náladu v týmu, v němž se k hlavnímu menu zdaleka ne na všechny dostane?

„Jak říkáte, Romanův příchod přináší i jisté minusy. Těch kohoutů na smetišti je hodně. Samozřejmě, pokud vám přijde do týmu Červenka, druhá lajna se na přesilovku prakticky nedostane, dostanou třicet vteřin. Je otázka, jak to kluci jako Zohy (Tomáš Zohorna) nebo Kousy (Robert Kousal) vezmou. Třeba Ráďa (Lukáš Radil) se na první přesilovku nejspíš dostane, ten by mohl být víc v klidu. Ale jiní dostanou spíš druhé housle. Což pro takové hráče není nikdy sranda. Málokterý z nich to umí dát. Řekněme si to na rovinu, může to dělat neplechu. A je úkolem kouče, aby hráče uměl kočírovat. A až by došlo na problém, aby dotyčnému dal v nadsázce řečeno na ciferník.“

Předpokládá se ladění souhry Červenky se Sedlákem, koho byste dal k nim? Martina Kauta?

„Ano, pravák by se jim tam hodil. Jak říkám, to si podle mě vyřídí sám Roman. Ale fakt, jeho přístup k práci je na smeknutí klobouku. Takových 98 procent českých hráčů je jiných, vůbec nechápe, o čem hokejová dřina je. Červusovi je osmatřicet a je dennodenně zavřený na zimáku nebo v posilovně. Z druhé strany si uvědomuje očekávání. Dynamo muselo poslat do Švýcarska strašnou raketu za odstupné, podle mě je Roman v Pardubicích za dvojku (2 miliony) měsíčně. Určitě musí dostávat víc než Sedlák, to by jinak byla blbost. Určitě i z toho důvodu budou možná někteří jeho spoluhráči prskat, ale měli by být zticha a pochopit, že přišel někdo, kdo právě jim bude vydělávat peníze. Kdo jiný by si měl takový plat zasloužit? Nehledě na Červusův věk, prestiž extraligy se znásobí, to přece chcete. Jako mladý hráč s ambicemi rozvíjet se, proti takovým klukům přece chcete hrát.“

Pokud zůstane zdravý a i to samé klíčoví hráči kolem něj, v Červenkových silách je atakování 70 bodů v dlouhodobé fázi sezony. Co vy na to?

„To rozhodně. Taky jsem mu ve srandě, říkal: Hele, Červus, jakmile nevyhraješ bodování a neuděláš sedmdesát bodů, tak sem ani nelez… (směje se) Ale vážně, on je hráč, který by měl dělat v průměru okolo 1,2 až 1,3 bodu na zápas. I vzhledem ke kvalitě spoluhráčů. Lepší tady snad už nemůže mít. Mě ještě zajímá, jak se k tomu postaví ti mladší kluci. Roman je hráč, který jim ukáže cestu, jak se má pracovat. Ale není typem hokejisty, jenž si bude s každým vykládat, co a jak by měl pro svůj development dělat, pokud u kluků nebudí abnormální zápal. Jedině, kdyby mu tam byl někdo vyloženě sympatický v oddanosti hokeji, vezme si ho pod křídla a rád mu předá všechno, co zná.“