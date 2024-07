Pikantní přesun z Hradce do Pardubic. Zlá krev? Nevím, co oni, říká Vomáčka

Kolem jeho návratu bylo živo. Když se brankář Tomáš Vomáčka (25) vloni po sedmi sezonách v zámoří chystal na česká kluziště, hokejová obec očekávala, že si vybere Hradec Králové, který ho doladil pro dospělý sport. Jenže na rozcestí se mladý gólman vydal opačným směrem. Do Pardubic! Médii proběhla vyjádření hradeckého šéfa Aleše Kmoníčka, jak ho muž v NHL draftovaný Nashvillem překvapil. Teď se Vomáčka poprvé veřejně k celé situaci vrací. „No… Ve finále to bylo hrozně jednoduché,“ spustí vyprávění.

Začněme Pardubicemi. Shodneme se, že vás čeká životní sezona?

„Určitě, nicméně každá je extrémně důležitá. Nemůžete si dovolit něco vypustit, vždycky se vám to vrátí. Dám do sezony všechno, budu se snažit dělat věci na maximum a uvidíme, jak dopadne.“

Tomu rozumím, narážím však spíš na slova sportovního ředitele Dynama Petra Sýkory, který uvedl, že neshání posilu do brankoviště. Obrovská příležitost, viďte?

„Říkal jsem už v minulém roce, že je mým cílem dostat se do A-týmu a udržet se v něm. Bude to náročné, ale pro každého z nás stejné. Jdete do toho s tím, že nic není zadarmo a nikdo vám nic nedá na zlatém podnose. Člověk si šanci musí vybojovat.“

Pichlavá otázka. Kdo doplní Romana Willa? Vy, nebo dosavadní kolega z B-týmu David Honzík?

„Uvidíme, jaké mají trenéři plány a co vymyslí na sezonu. Jdu se o příležitost porvat. Nervozitu necítím, jsem natěšený, až začne sezona. Doufám, že budu chytat velké zápasy před spoustou lidí. Nemusíme si nic nalhávat, jde o jeden z nejlepších klubů v Česku, ne-li ten vůbec nejlepší. Je čest v Pardubicích být a nosit jejich dres. Čím vyšší kvalita spoluhráčů, tím víc se člověk zlepšuje. Těším se na to, že od Wildy (Romana Willa) něco okoukám, je profík. Jeden trenér mi kdysi řekl, že není důležité, kde hraju, musí to být pro mě NHL. Což znamená odevzdat všechno.“

Vloni se nicméně to, kde hrát budete, řešilo hodně. Do zámoří jste odešel z Hradce Králové, ale vrátil jste se k rivalovi z Pardubic. Majitel Mountfield HK Aleš Kmoníček se nechal slyšet, že váš odchod ho velmi překvapil. Váš pohled?

„No… (zamyslí se) Ve finále to bylo hrozně jednoduché.