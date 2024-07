Američan jde po odchodu z Vítkovic za hranice. Jeho nový klub lovil v Hradci

Devětadvacetiletý americký obránce, který během dvou let v Ostravě nasbíral dohromady 52 kanadských bodů, přišel po minulém ročníku za vítkovickým vedením s požadavkem předčasného ukončení smlouvy kvůli závažným rodinným důvodům.

„Willie řeší rodinné záležitosti, které mu znemožňují u nás dále pokračovat. Vzájemně jsme se tedy dohodli na ukončení smlouvy. Děkujeme mu za služby, které pro klub odvedl,“ okomentoval Raskobův odchod pro vítkovické webové stránky sportovní ředitel Roman Šimíček.

V těchto dnech už rodák z Hastings tuší, jakým směrem povedou jeho další kroky. Měl by zamířit do Vídně, která v minulé sezoně ICE Hockey League, dříve známé jako EBEL, skončila na jedenáctém místě a do play off se nepodívala. V rakouském hlavním městě se tak znovu potká s krajanem a bývalým spoluhráčem z Vítkovic Peterem Kriegerem, jenž tam podepsal před měsícem. Capitals přes léto lovili také v Hradci Králové, ze kterého přivedli Kanaďana Evana Jaspera.

Raskobovu roli klíčového ofenzivního obránce Vítkovic převezme reprezentant Jan Košťálek, zvučná posila z ambiciózních Pardubic. Nové trenérské trio ve složení David Bruk - Vlastimil Wojnar - Pavel Trnka se v defenzivě bude také spoléhat na služby navrátilce Patrika Demla, Stuarta Percyho, Yohanna Auvita nebo kapitána Juraje Mikuše.