Posily pro mistra z Třince! Přichází Teplý, zkušený obránce i účastník MS

Díry po odchodech Adama Helewky a Daniela Voženílka se pokusí zalepit Justin Addamo. Bezmála dvoumetrový křídelník, který zvládá i pozici středního útočníka, se vrací do Evropy po osmi letech strávených v USA. Šest roků působil v univerzitních ligách a předešlé dvě sezony naskakoval za farmářský tým Pittsburghu Penguins.

„Jeho dominantou je práce na brankovišti, kde je velmi silný. Hráče s touto typologií jsme hledali. Už dříve s ním hrál v klubu náš obránce Adam Smith. Během rozhovoru o Justinovi s úsměvem řekl, že takového obra na ledě nikdy nepotkal,“ hlásil pro webové stránky Třince sportovní ředitel Jan Peterek.

Bývalý kapitán francouzské osmnáctky i dvacítky si zahrál také na dvou seniorských šampionátech. Loni pomohl Francii k záchraně v elitní divizi dvěma góly v sedmi zápasech, letos v Ostravě nasbíral 2+1 v pěti duelech. Dvakrát se prosadil v důležitém utkání proti Polsku.

Druhou letní posilou do obrany je jednatřicetiletý Marek Hrbas. Ten by společně s Bohumilem Jankem, jehož návrat do Slezska byl potvrzen krátce po skončení minulé sezony, měl zastoupit Adama Poláška s Petrem Šenkeříkem. „Přichází k nám, aby se popral o místo,“ prozradil Peterek.

Hrbas už oblékal dresy Sparty, Vítkovic, Mladé Boleslavi, Litvínova, Komety a Zlína. Působil i v ruském Chabarovsku, kde v ročníku 2018/2019 odehrál 25 zápasů.

Návrat do Česka hlásí forvard Michal Teplý, jehož jméno bylo před třemi a půl lety často skloňováno v souvislosti s kritikou od Filipa Pešána, tehdejšího kouče reprezentačního áčka a svazového šéftrenéra.

Zkraje roku 2021 zakončil Teplý juniorský šampionát dvěma asistencemi v pěti zápasech. Pešán tehdy devatenáctiletému útočníkovi vyčetl výkony z mistrovství i přístup v přípravě na seniorský Karjala Cup, kam byl havlíčkobrodský odchovanec o pár týdnů dříve nominován.

„Je přece naprosto nemyslitelné, abych musel zvedat hlas na Michala Teplého, který byl coby junior pozván na sraz velkého národního týmu a já ho musel okřikovat kvůli jeho přístupu k tréninku,“ řekl tehdy Pešán pro deník Sport. „Doufám, že to pro něj byla ostuda a že to pro něj bude další ostuda, až si to přečte v novinách.“

Sám Teplý poté odmítl, že by něco flákal. Tou dobou už bojoval na kempu Chicaga, které jej v roce 2019 draftovalo ve čtvrtém kole. Na trenéry udělal dobrý dojem. Ve farmářském Rockfordu nakonec působil tři a půl roku. Startů v NHL se ale nedočkal.

„Michal patří mezi nejlepší české útočníky ročníku 2001. Má výborné hokejové myšlení, skvělé fyzické parametry a na svou výšku i slušné bruslení. Má velkou motivaci na sobě pracovat. Z mého pohledu je pořád na začátku profesionální kariéry,“ uzavřel Peterek.

Jak by mohly vypadat útočné formace Ocelářů: Michal Teplý – Andrej Nestrašil – Martin Růžička Libor Hudáček – David Cienciala – Marko Daňo Justin Addamo – Viliam Čacho – Patrik Hrehorčák Daniel Kurovský – Petr Vrána – Miloš Roman Vladimír Dravecký

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE