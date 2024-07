Pešán: Chtít Červenku do Liberce? Na konci mi chyběla jedna nula

Sálá z něj energie, drajv i dobrá nálada. Filip Pešán (46) se po vyčerpávajícím i neplodném období u reprezentace a po předčasném návratu ze Švýcarska vrací do někdejších kolejí. Po comebackové sezoně 2023/24 (čtvrtfinále a konec se Spartou 0:4) staví novou tygří družinu. Už bez nejlepšího extraligového střelce Jakuba Rychlovského, zato s Radimem Šimkem. Ten se pod Ještědem ukazuje po sedmi letech a padají k němu velká očekávání. Taky od kouče Pešána, jenž po třítýdenní dovolené sezval tým na led. Bude ho učit kousat. Za Pardubicemi, Spartou a Třincem chce vidět své chráněnce. A pak v play off kousat ještě víc…

Tygři jsou zpátky na ledě a téměř v plné polní na startu finální přípravy na sezonu. Cítíte z mužstva potřebnou šťávu?

„Cítím z něj hodně energie. Léto jsme si trochu zpestřili měsícem na ledě, ale myslím si, že kluci se i po té dovolené těšili do kabiny. Tam hlavně. Máme tady spoustu mladých kluků, takže energie je z týmu cítit. Prioritou v tomto čase ovšem zůstává silový trénink off ice. Led je nyní spíše dovednostní částí pracovního dne. Vážná sezona začíná až za dva měsíce, na všechno zbývá spousta času.“

Největší týmová posila Radim Šimek zmínil, že na něj při tréninku padla nostalgie z návratu po sedmi letech. Padla i na vás ze stejného důvodu?

„Samozřejmě. Ty vzpomínky jsou silné. Radim vypadá pořád stejně dobře, ne-li lépe. Těším se na to, co bude předvádět v sezoně.“

Získává tým v Šimkovi nový a velký náboj?

„Jednoznačně. Radim je lídrem do kabiny, stejně tak i na ledě. Je fyzicky dobře připravený, rozumný, zmoudřel při své štaci v zámoří. Hlavně jeho zkušenost se zámořským hokejem i životem je podle mě neocenitelná. Proto jsem rád, že jsme se domluvili.“

Jak těžké bylo pokořit Spartu při jednáních o jeho získání? Pražané Šimka hodně chtěli a hodně pro to dělali.

„Bylo to těžké. V podstatě jen díky majiteli klubu, který o Radima stál jako o libereckou ikonu, jsme nakonec Spartu přetlačili.“

Radima Šimka sedm let v zámoří předělalo na defenzivního beka, ale předpokládám, že v něm budete znovu oživovat kvalitní ofenzivní instinkty, s nimiž upoutával před odchodem ven.

„Myslím, že ho hokej tady bude bavit. Asi těžko z něho budu dělat pouze defenzivního obránce. Budu se určitě spoléhat i na jeho ofenzivní choutky.“

Nasadíte k němu do dvojice osmnáctiletého Tomáše Galvase? Dostal by k sobě ideálního mentora.

„Přímo se to nabízí. Stejně jako Martin Ševc kdysi vychoval Radima Šimka, tak by Radim mohl pomoci Tomáši Galvasovi. Kdo jiný než on.“

Překvapilo vás, že Galvas zůstal a neodešel do zámoří?

„Spíš mě překvapilo, že nebyl draftovaný do NHL. Ale má na to další dva roky, takže nejde o žádnou tragédii. To je hokejový život. Tomáš evidentně nebyl připravený, aby si jej některý z klubů vybral. Má před sebou hromadu práce. My tu samozřejmě uděláme vše, co je v našich silách, abychom mu v růstu pomohli.“

Tomáš Galvas je pořád tintítko, nečekal jste, že po roce v Liberci bude nyní už víc osvalený? A je to podle vás jeden z důvodů, proč jej draft NHL minul?

„Asi půjde o jeden z důvodů. On působí hrozně dětsky, čehož se zámořští specialisté možná trošičku lekli. Pro Tomáše byl draft první velkou hokejovou fackou, myslím, že po téhle zkušenosti se pomalu mění, čemuž odpovídají naše společné hovory. Ty už jsou trochu jiné, než bývaly ještě loni. Jeho výkony na posledních dvacítkách myslím ukazují, že jde správným směrem.“

Nosíte v hlavě, jakým stylem nahradíte Jakuba Rychlovského, který to odchází zkusit do Detroitu? V minulé sezoně vyhrál střelce a v liberecké hře zastal mraky práce.

„Několik variant v hlavě mám, ale myslím si, že by se měli další kluci výrazně přiblížit tomu, co dokázal Kuba v minulé sezoně. Ti, kteří mají podobnou kvalitu a byli trošičku v jeho stínu. Například Oscar Flynn a další.“

Čerstvě jste naplnili ofenzivní kádr úspěšným juniorským reprezentantem Martinem Ryšavým, chystáte se ještě doplňovat stavy?

„Jedno místo nadále zůstává volné. Ale máme tady spoustu mladých kluků – včetně Martina Ryšavého – kteří vytvářejí konkurenci. Myslím, že Martin promluví do základní sestavy výrazně a významně. Budu se těšit na to, že už moc posil nebudu muset hledat.“

Je hodně brzy, nicméně s vědomím toho, jak posilují Pardubice, Třinec a Sparta a s ohledem na další pohyby jinde – stavíte tým na to, abyste dosáhli mezi elitní čtyřku?

„Je to vlastně druhý rok po sobě, kdy Tygři těsně neproklouznuli do čtyřky o pár bodů v posledních kolech. Je samozřejmě náročné nahánět velikány extraligy a myslím si, že o pozici ve čtyřce se bude rvát dalších pět šest, sedm týmů… My bychom samozřejmě chtěli být mezi nimi.“

Co vůbec říkáte příchodu Romana Červenky do Pardubic ze Švýcarska? Jde o událost pro celou extraligu.

„Nejen Pardubice, ale celá liga dostala neskutečné jméno, zvýší se kredit i sledovanost naší soutěže. Je dobře pro všechny, že se Roman rozhodl jít do Pardubic. Měl jsem možnost ho poznat a jde o neskutečného profíka. On v tomhle směru může opravdu učit celou ligu.“

Vy jste ho do Liberce nechtěli?

„Mně tam na konci chyběla jedna nula.“ (usmívá se)

Zmínil jste, že nebýt majitele klubu, Radim Šimek by nejspíš podepsal Spartě. Znamená to, že policejní obvinění Petra Syrovátka se na chodu klubu neprojevují?

„Nijak se na chodu klubu nepodepisují. A nepodepisují se ani na jeho nadšení udělat pro liberecký klub cokoli, co je v jeho silách. Situace ohledně Radima se zdála být ztracená, jsem však rád, že Petr opět ukázal tygří srdce a nechtěl vidět Radima Šimka v jiném dresu.“

Kdy očekáváte příjezd naverbovaného kanadského útočníka Christiana Thomase?

„Christian dorazí k 1. srpnu, takový byl deal mezi námi. Připravuje se sám na ledě v zámoří.“

S týmem na ledě zatím netrénuje gólman Petr Kváča. Kdy se tak stane?

„U Petra jde o drobnou indispozici, která možná byla způsobena tím, že ve volnu trénoval zbytečně moc. Jsem v podstatě rád, že si teď odpočine.“

Hodně jste se snažili, abyste k Danielu Královi přivedli Kváču ze Švédska? Takhle máte v brankovišti dvě jedničky…

„Pracovali jsme na tom, abychom hlavně udrželi Daniela Krále, situace následně vykrystalizovala tak, že Petr asi nebyl úplně nadšený ze sezony ve Švédsku, takže jsem okamžitě do jednání vstoupil. V podstatě až poté jsem musel řešit Dávida Hrenáka (Plzeň) s Lukášem Paříkem (Vítkovice). Když to řeknu blbě, pro mě to byla příjemná situace, protože jsem měl v jednu chvíli čtyři gólmany na příští rok. Jsem rád, že kluci našli angažmá jinde a Petr s Danem vytvoří velmi silnou dvojici. Aspoň podle mě.“

Před rokem končil kapitán Petr Jelínek, po něm na jaře i jeho nástupce Michal Birner. Kdo převezme céčko nyní?

„To oznámíme asi až před ligou. Období přátelských zápasů před sezonou nepotřebuje kapitána v uvozovkách nadosmrti. Navíc nechci přidělením céčka nikoho strašit, že kapitáni u nás po sezoně končí… (usmívá se) Budu pečlivě vybírat.“

S týmem trénuje i Radan Lenc, útočník švédského HV71. Je tu ze známosti, ale objevuje se i možnost bavit se o budoucí spolupráci?

„Určitě se o práci bavíme, a pokud se nová sezona nebude vyvíjet podle jeho představ, budu doufat, že jsme jeho jedinou volbou, pokud by mu to na severu nevyšlo. Máme spolu velmi dobré vztahy, Lencík je vděčný naší organizaci za to, že si v podstatě i sáhl na pohár mistrů světa. Vzájemné vztahy jsou vynikající a myslím, že Lencík v nejbližších letech za Liberec nastoupí.“