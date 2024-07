Vítkovice vyjely na led. Deset posil? Jeví se jako dobří kluci, říká Mikuš

Značně pozměněný vítkovický tým se poprvé sešel už v pondělí, kdy se ještě připravoval na suchu pod dohledem kondičního trenéra Tomáše Bystroně. První trénink na ledě si tak ostravské mužstvo nechalo na čtvrteční dopoledne. „Letos jsem neměl možnost chodit na led i v létě, takže je to hodně náročné,“ potvrdil Juraj Mikuš, jenž minulou sezonu dokončil s kapitánským céčkem na dresu.

První tréninková jednotka začala v ostravské Multifunkční hale v deset hodin. „Všichni jsou zdraví a nastupují na led,“ těšilo nového vítkovického kouče Davida Bruka, jemuž budou v rolích asistentů vypomáhat Vlastimil Wojnar s Pavlem Trnkou.

Trenéři tým rozdělili do dvou skupin. V první se po ledě proháněli Jan Košťálek, Stuart Percy, Yohann Auvitu, Patrik Demel, Juraj Mikuš, Roberts a Rihards Bukartsové, Jan Bambula, Patrik Zdráhal, Marcel Barinka, Lukáš Klimeš, Lukáš Pařík nebo Jindřich Abdul. Nechyběli ani Chad Yetman a Anthony Nellis, dvě z celkových deseti vítkovických posil.

„Noví hráči se budou muset ještě trochu začlenit. Hlavní ale je, že se jeví jako dobří kluci,“ prozradil Mikuš.

Další várka nově příchozích se objevila také ve druhé skupině, do níž naskočili Jan Hladonik, Petr Hašek a Patrik Marcel. S nimi trénovali i Marek Kalus, Valentin Claireaux, Lukáš Kovář, Jonáš Peterek, Vojtěch Lednický a několik juniorů.

Po tréninku hráči kvitovali, že se znovu mohli obout do bruslí. „Na letní přípravě je snad dobré jen to, že máte volné víkendy, takže si trošku odpočinete. Mě příprava na suchu vůbec nebaví, vždycky se těším na led. Ale ani letní měsíce nejsou ideální, protože se hodně bruslí a nehraje se o nic,“ usmíval se Jan Bambula, který do Ostravy dorazil z Olomouce.

Rychlý křídelník bude patřit stejně jako na Hané mezi mladší hráče svého týmu. Zkušeností na rozdávání naopak má pětatřicetiletý Mikuš, který vyhlíží jedenáctou extraligovou sezonu.

„Třicátníků je tu víc, takže si musíme pomáhat. Uděláme vše, aby kabina směřovala správným směrem,“ hlásil bývalý bek Sparty, Komety či Pardubic.

Na první přípravný zápas se Vítkovice ještě pořádně načekají, poprvé půjdou do akce až 12. srpna, kdy se v rámci švýcarského turné střetnou s francouzským Rouenem. Následně je čekají duely s Fribourgem-Gottéron a Ženevou, loňským vítězem Ligy mistrů, ve které Ostravané nadchli a dokráčeli až do semifinále.

„Je třeba zohlednit, že máme v týmu deset nových hráčů. Čekají nás tam tři přípravná utkání z osmi, takže v podstatě to bude první zápasový test,“ uvědomoval si trenér Bruk.

Se slovy vítkovického lodivoda souhlasil i Bambula, který má za sebou dva reprezentační srazy ve Švédsku. Do Švýcarska ale pojede hrát poprvé: „Těším se na to. Zkušenost se zahraničním hokejem mám zatím jen z reprezentace, ale tam jsem samozřejmě neměl takovou roli. Porovnání s nejlepšími hráči bude zajímavé.“

První domácí utkání v rámci letošní přípravy sehrají Vítkovice až na konci srpna, kdy přivítají Olomouc.

Změny v kádru

Příchody: Jan Košťálek (obránce, HC Dynamo Pardubice), Chad Yetman (útočník, Mora IK), Lukáš Pařík (brankář, Mountfield HK), Anthony Nellis (útočník, HK Spišská Nová Ves), Patrik Demel (obránce, HC VERVA Litvínov), Jindřich Abdul (útočník, HC VERVA Litvínov), Jan Hladonik (útočník, HC Energie Karlovy Vary), Patrik Marcel (obránce, Mountfield HK), Jan Bambula (útočník, HC Olomouc), Petr Hašek (útočník, LHK Jestřábi Prostějov)

Odchody: Willie Raskob (obránce, Vienna Capitals), Mário Grman (obránce, Admiral Vladivostok), Petr Chlán (útočník), Peter Krieger (útočník, Vienna Capitals), Petr Fridrich (útočník, HC Olomouc), Jakub Kotala (útočník, HC RT TORAX Poruba), Rastislav Dej (útočník, Vlci Žilina), Jakub Stehlík (obránce, SK Horácká Slávia Třebíč), Roman Půček (útočník, HC Dukla Jihlava), Vojtech Zeleňák (obránce, HC Banská Bystrica), Radek Jeřábek (obránce, Rytíři Kladno), Dominik Lakatoš (útočník, BK Mladá Boleslav)

