Pastrňák se loučil se svobodou: Krejču jsem na baru porazil. Pohár veze domů

Už jste si užil svůj den s pohárem pro mistry světa?

„Ještě jsem ho neměl, čeká mě až v neděli. Vezmu pohár do Havířova, na což se těším. Dlouho jsem doma nebyl, takže to vyjde tak, že se teď můžu vrátit.“

Proč jste trofej nedostal dřív?

„Dělal jsem si z toho srandu, protože Špágr (David Špaček) mi ukazoval fotku, kde byl pohár trošku zlámaný. Samozřejmě jsou s tátou šikovní kluci a dali ho hned dohromady. Každý hráč si vybral datum podle toho, jak komu vyhovovalo, přece jen už jsme všichni zpátky v přípravě na novou sezonu. Mně to vyšlo krásně na konec července, těším se.“

Jak budou oslavy v rodném městě vypadat?

„Přijedu do Havířova na náměstí a doufám, že si užijeme krásný den. Těším se, že pohár budu moct ukázat mladým hokejistům. Ať si ho všichni užijou.“

Jinak jste dosavadní léto prožil jakým způsobem?

„Po týdnu v Praze jsem odjel zpátky do Ameriky. Hlava okamžitě vypnula, měl jsem dva týdny volna, už jsem si odpočinul a nachystal se na co nejlepší přípravu před sezonou.“

Měl byste se letos i ženit. Jak jste na tom?

„Svatba ještě nebyla. Těšíme se, i když přípravy nejsou nic jednoduchého. Já jsem nic neplánoval, protože jsem měl sezonu a soustředil jsem se radši na hokej. V pauze se snažím pomoct, jak to jde, ale je to všechno na Rebecce.“

Vy už zase trénujete, fanoušci vás mohli vidět na fotkách s Jaromírem Jágrem. Říkal, že jste mu kazil hru.

„Je to možné. Vešel jsem na led a měl jsem pocit, že jsem na bruslích někde na Staromáku. Nože mě vůbec neposlouchaly, nebylo to příjemné a nešlo mi to. Ale Jardovi taky ne! (směje se) Byl jsem zatím jen jednou, suchá příprava je náročná a někdy přijdou malinká zranění. Na ledě jsem proto moc nebyl, většinou do toho začnu pořádně šlapat až v srpnu. Chtěl bych i dřív, ale tělo tomu zatím není moc uzpůsobené.“

Hlavu ladíte i golfem?

„Chodím na něj většinou v létě jednou týdně, ale zrovna teď jsem byl asi pětkrát nebo šestkrát. Začal jsem golf hrát po operaci kyčle čtyři nebo pět let nazpátek. Nezvládal jsem tehdy tenis, ale golf relativně brzo ano. Začal jsem a je to dobré, hrajete s kamarády, máte pohodu. Vyloženě relax. Na hřišti jste s tím, s kým chcete být, sport se mi líbí.“

Nerozčílí vás ani zkažená rána?

„Na golfu nejsem nervák, chodím si na něj odpočinout, ale jsem hrozně soutěživý, když jde do tuhého. Ale že bych házel holemi? Určitě ne, mám nějaký respekt. Samozřejmě se ovšem z prohry naštvat dokážu. Nejradši mám driver, putování je těžké. Když nejste profík, složitě nacházíte cit.“

Na nadcházející Golf Hockey Challenge budete hrát s kamarádem Davidem Krejčím?

„Zatím to je takhle dané, ale víme, že Slováci na nás kujou pikle. Původní slovenští spoluhráči takhle vůbec nenastoupí. Zatím budu trénovat s Krejčou, ale uděláme poradu a uvidíme, jak pak nastoupíme.“

V minulém týdnu vás ovšem David v golfu přehrál, že ano?

„Porazil mě, měli jsme rozlučku (s Pastrňákovou svobodou). Hráli jsme dva na dva a prohráli jsme. Ale Krejča pak usnul na baru, takže tam jsem vyhrál zase já. Na golfu on.“

Jak cítíte v polovině léta sílu Bostonu pro nadcházející ročník?

„Snažím se ji nevnímat. Jde mi o to, abych do Bostonu přijel v co nejlepší formě a pomohl týmu. Samozřejmě jsme podepsali nové hráče, ale záleží na tom, jak si sedneme týmově. Sezona začíná od nuly, tým musíte budovat, abyste byli stmelení. Myšlenky jsou teď jen na přípravu, hlava začne přemýšlet o sezoně, až když přijedu do Bostonu.“

A co jste říkal na výměnu krajana Jakuba Lauka? Zamrzela vás?

„Určitě. Je to další Čech, co odešel, dva roky nazpět nás v týmu bylo šest a teď už jsme jen dva. Kuba je super kluk, takže doufejme, že se mu v Minnesotě bude dařit a dostane víc prostoru než u nás. Na jednu stranu jsem za něj rád, na druhou stranu nám bude chybět, což on ví.“