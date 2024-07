Lukeš: V Kometě jsem si procházel životní krizí, s Kladnem ji chci porazit

Jaromír Jágr chce být co nejlépe připravený na svoji (možná) poslední sezonu • Michal Beránek / Sport

Jaromír Jágr poctivě dře, aby byl co nejlépe připravený na extraligovou sezonu • Michal Beránek / Sport

Jaromír Jágr chce v sezoně odehrát co nejvíc zápasů • Michal Beránek / Sport

Má za sebou sezonu… No, radši zapomenout. Brankář Štěpán Lukeš (28) se po nepovedené štaci v Brně, kde odchytal jen 12 zápasů se slabou úspěšností zákroků 87,1 %, chystá na restart u Rytířů. Nejen kariérní, ale také životní. „Prošel jsem si krizí, podepsala se i na hokeji,“ říká od srdce. Těší se, co přinese spolupráce s Adamem Brízgalou, s nímž si hned kápl do noty.