Oceláři poprvé na ledě: Bez Voženílka i zraněných opor. Co Jeřábek?

Jak se Třinec popasuje s odchodem Daniela Voženílka do švýcarského Zugu? Kdo jej nahradí? Takové otázky padají v průběhu extraligového léta směrem k mistrovským Ocelářům běžně. Alespoň částečnou odpověď by mohly přinést už zápasy v Lize mistrů, která pro Slezany startuje 6. září v Lausanne.

Jedním z adeptů na uvolněné místo je Michal Teplý, jenž se do Česka vrátil po třech a půl letech strávených na farmě Chicaga. Nabízí se i Daniel Kurovský. Nebo snad vytře zrak Justin Addamo, bezmála dvoumetrový francouzský reprezentant? „On a Vožuch jsou typologicky jiní hráči. Sice lehce podobní, ale zdůrazňuji jiní. Máme ho tady nějaký druhý týden, takže je třeba s ním pracovat a říct mu, co od něj čekáme. Prvoplánově to ale není postavené tak, že by měl nahradit Vožucha,“ odkrývá třinecký kouč Zdeněk Moták.

„Vožuch si svou roli získal pohybem, v tom je prostě nezaměnitelný. Říct někomu, že ty ho nahradíš a budeš hrát stejně jako on, to nelze,“ doplňuje čerstvý šedesátník.

Jako soupeře pocítil Voženílka na vlastní kůži třeba Bohumil Jank, který se pod Javorový vrátil po šesti letech. „Je hrozně nepříjemný hráč. Kolikrát jsem ho chtěl zbít, ale on do toho nešel,“ směje se důrazný obránce, jehož příchod z Hradce klub potvrdil bezprostředně po skončení minulé sezony. „Teď jsme pár týdnů byli sousedi. Jak jsem ho poznal, je to dobrý kluk. Bude to pro nás velká ztráta, ale přišel Justin. Doufám, že ho nahradí a on bude tím nepříjemným forvardem pro ostatní.“

Větší šanci by mohl dostat i osmnáctiletý útočník Petr Sikora, který na jarním MS osmnáctek patřil mezi nejlepší české hráče. „Budeme se samozřejmě snažit, aby on i Radim Mrtka dostali prostor v předzávodním období a Champions League. V zápasech, které už hráli, ukázali, že z nich mohou vyrůst kvalitní hokejisté. Musejí být jako houby, nasávat hokejové i mimohokejové věci, je to jen na nich. Mládí není žádná výsada, ale příležitost dostanou,“ ujišťuje Moták.

Organizaci Ocelářů rozšířil i Marek Hrbas, s nimž se ale počítá primárně do partnerského Frýdku-Místku. S týmem však momentálně trénuje. „Potřebujeme se na něj podívat. Znám jeho kariéru, my ale chceme, aby se seznámil s hráči a chodem klubu,“ říká Moták, který má k ruce nové asistenty Jiřího Raszku a Marka Malíka.

„Když se bavíme o Markovi, byla by škoda nevyužít jeho zkušeností, které má z Ameriky nebo z působení v Česku. Bude se více starat o obránce, já a Jirka naopak o útočníky. Nemáme to ale rozdělené striktně. S Vladem Országhem jsme řešili všechny věci společně, tak to zůstane i teď. Mám k sobě nové kluky, kteří organizaci dobře znají,“ kvituje trenér, jenž Třinec dotáhl ke dvěma titulům.

Stále absentují Růžička a Nestrašil

Na prvním společném tréninku před novou sezonou se na ledě Werk Areny sešel téměř kompletní tým, chyběli jen dlouhodobě zranění Andrej Nestrašil, Martin Růžička a Jakub Jeřábek. Klíčoví útočníci shodně laborují s ramenem, Jeřábek se stále zotavuje z otevřené zlomeniny holenní i lýtkové kosti.

„Všichni tři trénují individuálně, každý je ale v jiné fázi rekonvalescence. Jsou v péči lékařů a fyzioterapeutů, nechtěl bych to ale specifikovat. Nebudeme je do ničeho tlačit. Rozhodovat o jejich startu bude lékař a jejich vlastní pocit,“ prozrazuje Moták. „Jsou našimi oporami, spoustu toho odehráli, takže se o ně nebojím.“

Jeřábek nehraje od 1. března, kdy pro něj předčasně skončilo utkání s Pardubicemi kvůli střetu s Richardem Pánikem. Na led zatím nemůže, naplno se tak připravuje v posilovně pod dohledem kondičního trenéra. „Je těžké říct, kdy se vrátím. Půjdu týden po týdnu, teď je strašně brzo na to spekulovat,“ hlásí bek, který si v minulosti vyzkoušel NHL v Montrealu, Washingtonu a St. Louis.

„S Andym Nestrašilem si snažíme předávat pozitivní energii, každé ráno se vidíme v posilovně. Růža má svůj plán, zatím byl tady na chvíli, takže se do toho připojí až pak. S Nestym se ale hodně bavíme. Nemůžeme dělat spolu, protože on má problém s vrchní částí a já se spodkem, ale spíše se doplňujeme,“ těší Jeřábka.

