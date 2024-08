Posila Sparty, co umí sbírat tituly. Třinec? Slyšel jsem, zkusíme změnu

Finský obránce Valtteri Kemiläinen během olympijských her v Pekingu • profimedia.cz

Zapomeňte na příhody o Finech s mrazivým pohledem, kteří se pořádně rozpovídají leda v sauně. Nejlepší bek Liigy ze sezony 2022/23 Valtteri Kemiläinen mluví tak akorát. Nepůsobí nafoukaně, to vůbec, spíš zdravě sebevědomě. Může si to dovolit, v Tampere ukázal, že umí. Třikrát Tappaře pomohl k titulu, teď by chtěl stejně přispět ve Spartě. „Slyšel jsem o Třinci, jak v Česku dominuje. Takže zkusíme udělat nějakou změnu,“ suše odpoví.