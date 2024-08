Třinec je značka, říká Teplý. Pešánova kritika? Asi cítil, že je nedotknutelný

Tři a půl roku bojoval na farmě Chicaga Blackhawks o místo v NHL, jenže startů v nejzvučnějších hokejových arénách se nakonec nedočkal. Teď se třiadvacetiletý útočník Michal Teplý rozhodl pro návrat do Česka, kde bude hájit barvy mistrovských Ocelářů. „Třinec je dneska značka. Byla to nejlepší možnost, kterou jsem měl, takže těžké rozhodování to nebylo,“ líčí pro deník Sport a web iSport.cz jedna ze čtyř letních posil Slezanů.

Havlíčkobrodský odchovanec dříve působil v mládeži Liberce, kde sbíral také první starty za áčko. Před druhým odchodem do zámoří se mihnul v Mladé Boleslavi a Litoměřicích. Na přelomu roků 2020 a 2021 startoval na juniorském mistrovství světa, po němž si musel vyslechnout ostrou kritiku z úst tehdejšího reprezentačního kouče a svazového šéftrenéra Filipa Pešána.

„Je přece naprosto nemyslitelné, abych musel zvedat hlas na Michala Teplého, který byl coby junior pozván na sraz velkého národního týmu a já ho musel okřikovat kvůli jeho přístupu k tréninku,“ řekl tehdy Pešán. „Doufám, že to pro něj byla ostuda a že to pro něj bude další ostuda, až si to přečte v novinách,“ dodal.

Od kauzy uplynulo tři a půl roku. Jak ji vnímáte s odstupem času?

„Popravdě ani nevím, co bych k tomu řekl. Nerozuměl jsem tomu už tehdy a teď mi to snad přijde jako ještě větší blbost. Jak si on sám přál, nebylo to příjemné, ale co jsem měl dělat? Byl jsem tehdy v Americe na tréninkovém kempu a zrovna to vyšlo ven. Chvilku se to se mnou neslo jako s každým člověkem, ale už je to dlouho.“

Překvapilo vás tehdy Pešánovo vyjádření?

„Samozřejmě. Já tady nechci říkat, že ten, kdo mě zná, tak ví, ale roli v tom