Xindl X i derby s Přerovem, olomoucký festival bavil. Závěr v Belmondu

Když si před stařičkou „plecharénou“ několik stovek fanoušků Mory poslechlo známé hity zpěváka Ondřeje Ládka vystupujícího pod přezdívkou Xindl X, šlo se na hokej. Poklidný přátelák mezi Morou a Zubry přerušilo na několik minut nepříjemné zranění hostujícího brankáře Vojtěcha Mokreho, jenž ledovou plochu opustil v průběhu třetí třetiny na nosítkách a v doprovodu lékařů. „Zatím nemáme žádné informace. Ale podle toho, co jsme viděli, to moc dobré nebude,“ okomentoval situaci přerovský trenér Michal Mikeska s tím, že se jedná o zranění v dolní části těla.

Dokonce se řešilo, jestli se utkání vůbec bude dohrávat. Nakonec ale do brány hostů naskočil náhradník Martin Vojtek a pokračovalo se dál.

Olomoučtí roli favorita potvrdili a duel zvládli poměrem 5:1. Skóre otevřel zkraje druhé třetiny proměněným trestným střílením Jakub Navrátil, dále se za domácí prosadili Jakub Orsava, Martin Kohout a dvougólový Jan Káňa.

„Určitě potěší, že jsme vyhráli a já dal gól. Nějakému sebevědomí to pomůže, ale byl to můj první zápas, takže závěry bych nedělal,“ měl jasno Navrátil, jemuž na dres připadlo kapitánské céčko: „Potěšilo mě to a zároveň i překvapilo. Popravdě jsem moc nechtěl dělat kapitána, protože zas takový lídr nejsem. Ale zrovna proti Přerovu jsem za to rád, protože mě vychoval.“

Navrátil není jediným přerovským odchovancem, který momentálně nastupuje za Olomouc. Mládeží modrožlutých prošli i Jan Švrček, Karel Plášek a Daniel Ministr. „Bylo to zvláštní, protože více než polovinu kabiny jsem znal. Jsou tam moji dobří kámoši. S Romanem Pšurným jsme vtipkovali,“ usmíval se Navrátil.

A-týmy kohoutů a Zubrů se spolu utkaly téměř přesně po třinácti letech. Naposledy změřily síly v přípravě 2011, kdy Olomouc na soupeřově ledě vyhrála shodně 5:1. Zápas ze současných hráčů obou celků pamatuje pouze Jiří Ondrušek, který tentokrát stejně jako Jan Knotek, Lukáš Nahodil, Jakub Sirota, Jakub Doktor nebo Silvester Kusko dostal volno.

„Kluci pociťují, že tu máme více hráčů. K tréninkům přistupují velmi dobře. Je jasné, že boj o fleky tady bude. Ať se každý ukáže, každému dáme šanci. Pak poskládáme nejlepší výběr, který půjde do extraligy,“ prozradil asistent trenéra Róbert Petrovický.

Olomouci scházeli i oba gólmani. Zatímco Jakub Sedláček je fit, Branislav Konrád ještě doléčuje zranění z minulé sezony. Do brankoviště se tak proti Přerovu postavil kmenový hráč Jihlavy Maxim Žukov, který kohoutům vypomůže formou střídavých startů. „Braňo má problémy, ale pomaličku se do toho dostává. Věříme, že to půjde správným směrem. Jestli to ale bude týden nebo dva? Budeme trpěliví, aby se nic nepředběhlo,“ doplnil slovenský kouč.

Po utkání se fanoušci znovu sešli před halou, aby si vychutnali další koncerty i autogramiádu. Co následná párty v Belmondu? „Fyzicky to byl strašně náročný zápas, takže radši půjdeme domů,“ mrknul Navrátil.

